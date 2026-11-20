Tay chèo Nguyễn Thị Hương là gương mặt nổi bật nhất của đội canoeing Hải Phòng khi đóng góp tới 4 HCV. Thành tích ấn tượng này góp phần giúp đoàn Hải Phòng giành tổng cộng 15 HCV, qua đó khẳng định vị trí dẫn đầu toàn đoàn ở môn canoeing.

Nguyễn Thị Hương đã thi đấu tốt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Hương khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với thành tích ấn tượng, giành 4 HCV và 1 HCĐ. Cụ thể, cô giành HCV ở các nội dung 1.000m C2 hỗn hợp nam nữ, 500m C1 nữ, 500m C2 hỗn hợp nam nữ và 200m C1 nữ. Bên cạnh đó, Hương còn giành HCĐ nội dung 1.000m C4 nữ.

Với 5 lần bước lên bục nhận huy chương, trong đó có 4 lần ở vị trí cao nhất, Nguyễn Thị Hương tiếp tục khẳng định dấu ấn nổi bật trên đường đua canoeing tại Đại hội.

Trước khi dự Đại hội, Nguyễn Thị Hương cho biết mục tiêu là nỗ lực có kết quả tốt nhất cho bản thân và đơn vị Hải Phòng. Với 5 lần bước lên bục nhận huy chương, trong đó có 4 lần ở vị trí cao nhất, Nguyễn Thị Hương tiếp tục khẳng định dấu ấn nổi bật trên đường đua canoeing tại hồ Đá Bảng (TPHCM).

Tháng 9 năm nay, cô và đồng đội Diệp Thị Hương đã giành được HCĐ lịch sử tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Kết quả giúp canoeing Việt Nam lần đầu tiên có huy chương tại đấu trường ASIAD.

Sau khi gia nhập đơn vị Hải Phòng từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hương vẫn giữ phong độ, tập trung chuyên môn và giành nhiều huy chương quốc tế, trong nước. Tay chèo này đang là tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển canoeing Việt Nam.

Tuy vậy, Nguyễn Thị Hương chưa phải VĐV có nhiều HCV cá nhân nhất của đội Hải Phòng.

Tại Đại hội lần này, tay chèo Đỗ Thị Thanh Thảo giành được 5 HCV lần lượt nội dung 500m K2 nữ, 500m K2 hỗn hợp nam nữ, 200m K1 nữ, 200m K2 nữ, 200m K4 nữ trong thi đấu kayak.

Môn canoeing/kayak đã kết thúc ngày 20-11 với vị trí số 1 thuộc về đội Hải Phòng (15 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ). Đoàn chủ nhà TPHCM hạng nhì với 10 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ. 10 HCV của đội TPHCM đến từ các nội dung 1000m K4 hỗn hợp, 1000m K4 nam, 200m C2 nam, 200m C4 nam, 200m K2 nam, 200m K4 nam, 500m C2 hỗn hợp, 500m K1 nam, 500m K4 nam, 500m K4 nữ. Đoàn Công an Nhân dân giữ vị trí hạng 3 (5 HCV, 2 HCĐ). Xếp phía sau lần lượt là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hà Nội…

MINH CHIẾN