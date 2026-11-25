Quảng Ninh đoạt tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, và đối thủ tiếp theo của đại diện đến từ đất Mỏ chính là chủ nhà TPHCM.

Các cầu thủ Quảng Ninh đoạt vé vào bán kết futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều tối 25-11, vòng bảng môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khép lại sau 2 trận đấu cuối cùng tại bảng B. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Quảng Ninh và Đồng Nai, hai đội cùng có 3 điểm và cạnh tranh trực tiếp tấm vé cuối cùng vào bán kết.

Do kém đối thủ về chỉ số phụ, Đồng Nai buộc phải giành chiến thắng mới có thể đi tiếp. Đoàn quân của HLV Khổng Đình Hùng nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỉ số nhờ công Đỗ Hoài Nam. Tuy nhiên, Quảng Ninh kịp tìm được bàn gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại với người lập công là Nguyễn Trọng Tín.

Sang hiệp 2, Đồng Nai chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của Quảng Ninh. Thế trận diễn ra giằng co khi cả hai đội đều hiểu rằng một sai lầm có thể quyết định số phận của mình tại giải.

Trong 5 phút cuối trận, HLV Khổng Đình Hùng quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 10 giây, Đồng Nai lại mắc sai lầm tai hại khi để mất bóng ngay trên phần sân nhà, từ đó mở ra cơ hội cho Nguyễn Thế Cảnh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Quảng Ninh.

Chiến thắng nghẹt thở giúp Quảng Ninh kết thúc bảng B ở vị trí nhì bảng với 6 điểm, giành quyền vào bán kết gặp đội nhất bảng A là TPHCM. Đồng Nai đứng thứ 3 với 3 điểm, còn Lâm Đồng xếp cuối bảng khi không có điểm nào.

Futsal Hà Nội toàn thắng tại vòng bảng. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Hà Nội đánh bại Lâm Đồng tỉ số 3-1. Do đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng B sau 2 chiến thắng trước Quảng Ninh và Đồng Nai, HLV Nguyễn Đình Hoàng chủ động xoay tua đội hình để chuẩn bị cho vòng bán kết. Dù vậy, đại diện thủ đô vẫn thể hiện sức mạnh với cú đúp bàn thắng của tuyển thủ Nguyễn Đa Hải, cùng pha lập công còn lại được thực hiện bởi Nguyễn Đình Văn để khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng.

Hai cặp bán kết futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra ngày 27-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Lúc 15 giờ là cuộc đối đầu giữa TPHCM và Quảng Ninh. Đến 17 giờ, Hà Nội sẽ chạm trán Đồng Tháp.

Cuộc đối đầu giữa TPHCM và Quảng Ninh thu hút sự chú ý của người hâm mộ địa phương. Sở hữu lực lượng nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM, thầy trò HLV Trần Văn Vũ có cơ sở để hướng đến chiến thắng và giành vé vào chung kết. Bởi Quảng Ninh chủ yếu sử dụng lực lượng từ Hà Nội FC - đội bóng từng 2 lần nhận thất bại trước chính Thái Sơn Nam TPHCM tại Giải futsal VĐQG 2026.

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HỮU THÀNH