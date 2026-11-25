Không còn khoảng cách giữa sân chơi thể thao đỉnh cao và công chúng, việc mở cửa tự do tại các nhà thi đấu cùng sự tổ chức chu đáo đã biến Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 thành ngày hội thực sự của người dân.

Các cổ động viên trên khán đài Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương hào hứng với các cuộc tranh tài môn cầu lông. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn thể thao. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Với người dân TPHCM, đây không đơn thuần là một giải đấu thành tích cao mà thực sự là một ngày hội lớn.

Người dân nhận vé miễn phí dự đêm khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dư âm từ đêm khai mạc (21-11) hoành tráng bên dòng sông Sài Gòn vẫn còn đọng lại trong câu chuyện thường nhật của nhiều người dân. Việc TPHCM dành gần 2.000 vé miễn phí đã mở ra cơ hội để công chúng trực tiếp hòa mình vào không gian nghệ thuật kết hợp thể thao đặc sắc.

Chị Ngân Thương (ngụ phường Bàn Cờ) vẫn chưa hết hào hứng khi nhắc lại đêm khai mạc đại hội: "Lần đầu được chứng kiến một lễ khai mạc quy mô và rực rỡ ngay tại thành phố, đó thực sự là một trải nghiệm khó quên. Tôi từng xem nhiều sự kiện qua TV hoặc điện thoại, nhưng tận mắt chứng kiến sân khấu ngoài trời kết hợp ánh sáng trên sông như thế này thực sự choáng ngợp. Không khí náo nhiệt khiến ai có mặt cũng thấy tự hào về thành phố mình".

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hoành tráng tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Rời không gian lộng lẫy bên bờ sông, sức nóng của đại hội tiếp tục lan tỏa trên khắp các khán đài. Từ hồ bơi tại câu lạc bộ Phú Thọ (phường Phú Thọ), sân cầu lông tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà), đến sân đấu billiards - snooker tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành)..., đâu đâu cũng rộn rã tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ. Đặc biệt, nhờ chủ trương mở cửa tự do, các điểm thi đấu luôn chật kín khán giả vào mỗi buổi chiều tối.

Đông đảo khán giả đến xem môn cầu lông tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, những ngày qua, các dãy ghế khán đài môn cầu lông hầu như không còn chỗ trống. Vừa tan ca làm, anh Hoàng Thiên (ngụ phường Sài Gòn) vội ghé ngay vào nhà thi đấu để kịp xem các tay vợt hàng đầu tranh tài. Anh Thiên chia sẻ: "Được tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang... thi đấu trực tiếp mang lại cảm giác rất bồi hồi. Việc vào cửa tự do giúp người dân dễ dàng đến sân tiếp lửa cho các vận động viên".

Nhà thi đấu Nguyễn Du thu hút đông đảo cổ động viên theo dõi môn billiards - snooker. Ảnh: LP

Tại kỳ đại hội 2026, nhiều hoạt động quản lý được số hóa với hệ thống điều hành điện tử, sổ tay điện tử, cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng tổng sắp huy chương trên môi trường số. Điều này giúp công tác điều hành nhanh chóng, minh bạch hơn, đồng thời tạo thuận lợi theo dõi cho các đoàn thể thao, giới truyền thông và người hâm mộ. Chính sự cởi mở, gần gũi đã kéo người dân đến gần hơn với thể thao.

NGUYỄN ANH