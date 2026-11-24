Dù chỉ đăng ký lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U17, nhưng Huế vẫn ra quân đầy ấn tượng khi thắng An Giang tỉ số 3-1 tại vòng bảng bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Các cầu thủ Huế (áo xanh) gây ấn tượng ở trận ra quân bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 24-11, bảng B môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tiếp tục diễn ra trên sân Bình Dương. Do bảng đấu có 5 đội, nhiều hơn bảng A một đội, nên các trận đấu tại bảng B được tổ chức sớm hơn 4 ngày.

Sau lượt trận đầu tiên được nghỉ, Huế chính thức bước vào hành trình chinh phục giải đấu bằng cuộc chạm trán An Giang. Dù sân chơi bóng đá nam dành cho lứa tuổi U21, Huế lại đăng ký tham dự với nòng cốt là đội hình U17. Điều đó đồng nghĩa đại diện đến từ Cố đô phải đối đầu với những đối thủ có sự chênh lệch đáng kể về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu.

Tuy nhiên, đây không phải tập thể thiếu kinh nghiệm. Lực lượng trong tay HLV Phan Văn Trí chính là những cầu thủ từng cùng ông giành huy chương bạc tại vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2026 cách đây 4 tháng.

Dù bị đánh giá thấp hơn về tuổi đời, các cầu thủ Huế vẫn nhập cuộc tự tin và cho thấy sự chủ động trước An Giang. Ngay phút thứ 9, Văn Hữu Đức đã ghi bàn mở tỉ số, giúp đội bóng trẻ xứ Huế có lợi thế.

Môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là sân chơi cho các tài năng trẻ tỏa sáng. ẢNH: SLNA

Sang hiệp 2, HLV Phan Văn Trí tiếp tục điều chỉnh nhân sự và chiến thuật, giúp các học trò cải thiện khả năng tổ chức tấn công cũng như hiệu quả trong những pha dứt điểm. Phút 54, Nguyễn Thành Long ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Huế. Đến giữa hiệp 2, Nguyễn Viết Tài trực tiếp nâng tỉ số lên 3-0 và gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của An Giang.

Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp An Giang có được bàn thắng danh dự, qua đó chấp nhận thất bại 1-3. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của An Giang sau khi để thua Đồng Tháp ở ngày ra quân.

Còn chiến thắng thuyết phục trước An Giang giúp Huế trở thành một trong những ẩn số thú vị của bảng B.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, đội Công an Nhân dân dù không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Phùng Thanh Phương do án kỷ luật vẫn vượt qua khó khăn để vượt qua Đồng Tháp sát nút 1-0.

Chiến thắng đầu tay đưa đội bóng ngành công an tạm dẫn đầu bảng B với 4 điểm. Huế xếp thứ 2 với 3 điểm, Đồng Tháp dù bằng điểm với Huế nhưng đứng hạng 3 vì thua chỉ số phụ. Hai vị trí cuối cùng thuộc về Nghệ An (1 điểm) và An Giang (0 điểm).

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HỮU THÀNH