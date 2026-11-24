Trịnh Thu Vinh đã thi đấu chung kết bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nhưng không giành được HCV.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của bắn súng Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Cách đây chưa đầy 1 tháng, Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành ngôi á quân nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại giải vô địch bắn súng thế giới 2026, đồng thời giành suất tham dự Olympic 2028.

Tuy nhiên tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, nữ xạ thủ của đội bắn súng Công an Nhân dân không thể giành HCV cá nhân. Nội dung tổ chức ngày 24-11 thu hút 18 xạ thủ tranh tài, Thu Vinh đạt 578 điểm, đứng thứ nhì vòng loại để giành vé vào chung kết.

Chung kết chứng kiến cuộc thi đấu của 8 gương mặt hàng đầu gồm Bùi Thúy Thu Thủy, Trần Thị Xuân Hương, Phạm Thị Hà, Đặng Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung.

Sau các lượt bắn, xạ thủ Nguyễn Thùy Dung (Quân đội) là người đạt kết quả xuất sắc nhất với 32 điểm, giành HCV. Trịnh Thu Vinh chỉ đạt HCĐ khi có tổng 27 điểm còn HCB thuộc về Nguyễn Thùy Trang (cùng Công an Nhân dân) với 31 điểm.

Trong thành tích đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ, đội Công an Nhân dân nhận HCV (1.723 điểm) và HCB là đội TPHCM (1.706 điểm) còn Quân đội có HCĐ (1.685 điểm).

Cùng ngày, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) giành HCV cá nhân nội dung 50m súng ngắn nam với thành tích 551 điểm. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Võ Minh Quang (TPHCM) và Nguyễn Thành Nhân (TPHCM).

Tuy nhiên, đội TPHCM có được tấm HCV thành tích đồng đội 50m súng ngắn nam với 1.617 điểm. Các đội Hải Phòng và Quân đội lần lượt nhận HCB và HCĐ.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền của chủ nhà TPHCM thi đấu không thành công tại chung kết cá nhân 10m súng trường hơi nữ khi chỉ đứng hạng 7. Nguyễn Thị Thảo (Quảng Ninh, 248,4 điểm) giành HCV, Nguyễn Khánh Linh (Hải Phòng, 247,6 điểm) nhận HCB, còn HCĐ là Dương Hà My (Hà Nội, 226,3 điểm). Tính kết quả đồng đội, đội Quân đội vô địch, còn vị trí nhì và ba lần lượt thuộc về Hà Nội và TPHCM.

MINH CHIẾN