Trịnh Thu Vinh giành HCB thế giới và suất tham dự Olympic 2028

Trịnh Thu Vinh đã giành HCB tại Giải vô địch thế giới 2026 và có suất Olympic 2028. Ảnh: TRẦN QUỐC

Tin vui đã đến với Thể thao Việt Nam khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh lập lịch sử trở thành VĐV đầu tiên giành suất chính thức Olympic 2028 vào tối 10-11.

Thu Vinh xuất sắc vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 7, có suất dự chung kết bài bắn. Tại đây, cô là người khởi đầu tốt nhất qua 3 lượt bắn đầu tiên và dẫn điểm ở vị trí thứ nhất.

Tiếp sau đó, các xạ thủ bước vào lượt bắn loại trực tiếp sau mỗi loạt 5 viên. Trịnh Thu Vinh đã giữ vững phong độ và góp mặt trong 2 xạ thủ cuối, cùng Yang Jiin (Hàn Quốc), tranh ngôi vô địch.

Trong 5 phát đạn cuối, Thu Vinh chỉ chính xác 3 viên nên kết thúc với tổng 43 điểm, đạt hạng nhì. Xạ thủ Yang Jiin có 44 điểm, lập kỷ lục thế giới và nhận HCV. Giành HCĐ là Zhang Yueyue (Trung Quốc, 34 điểm).

Thành tích HCB của Trịnh Thu Vinh đã mang đến suất chính thức dự Olympic 2028. Đây là lần đầu tiên, 1 xạ thủ nữ của Việt Nam giành huy chương tại Giải bắn súng vô địch thế giới.

Cách đây 1 tháng, Thu Vinh vừa dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) và có hạng 4 tại chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ.

Trịnh Thu Vinh thi đấu tại chung kết. Ảnh: ISSF

Như vậy, trong 2 kỳ Olympic liên tiếp, Trịnh Thu Vinh đều đạt suất chính thức. Xạ thủ của Thể thao Công an Nhân dân và Đội tuyển bắn súng Việt Nam này từng tham dự Olympic 2024 tại Pháp và đứng hạng 7 tại chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ. Khi đó, Yang Jiin là nhà vô địch Olympic 2024 nội dung trên (đạt 36 điểm tại chung kết).

Trước khi tham dự Giải vô địch thế giới 2026, Trịnh Thu Vinh đã được Ban huấn luyện cùng chuyên gia chuẩn bị chuyên môn và tâm lý kỹ lưỡng.

Trong ngày 10-11, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung đã giành HCĐ đồng đội nữ nội dung 25m súng ngắn thể thao tại Giải vô địch thế giới 2026. Giải đấu được Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF công nhận thành tích để trao suất Olympic 2028.

MINH CHIẾN