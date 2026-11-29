Ngày thi đấu 29-11 môn bắn súng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chứng kiến cuộc so tài quyết liệt trong nội dung 10m súng ngắn đồng đội nam nữ và gương mặt Phạm Quang Huy có thêm HCV.

Xạ thủ của đội TPHCM 1 (áo vàng) và Hải Phòng 1 tại lượt bắn quyết định tranh tấm HCV. Ảnh: MINH CHIẾN

Vòng loại nội dung được chứng kiến 13 đôi xạ thủ thi đấu nhằm tranh 4 vị trí cao nhất vào chung kết giành huy chương. Tại vòng loại, Nguyễn Khánh Duy và Lê Thị Linh Chi của đội Quân đội 1 thi đấu ổn định đạt 578 điểm, đứng thứ nhất đồng thời phá Kỷ lục Đại hội và giành suất dự chung kết.

Đứng ngay phía sau là Công an Nhân dân 1 (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Đình Thành) với 575 điểm cũng lọt vào chung kết. Hai tấm vé chung kết còn lại thuộc về đội TPHCM 1 (Triệu Thị Hoa Hồng, Lại Công Minh) và Hải Phòng 1 (Phạm Quang Huy, Trần Thùy Ninh).

Tại chung kết, dù bắn xuất sắc tại vòng loại nhưng 2 xạ thủ của đội Quân đội 1 lại không thành công nên sau 4 lượt bắn chỉ đạt tổng 347,4 điểm, bị loại và xếp hạng 4.

3 đội Công an Nhân dân 1, Hải Phòng 1 và TPHCM 1 tiếp tục thi đấu các lượt tiếp theo cho tấm HCV. Trong những loạt bắn cân não, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Đình Thành lại không đạt hiệu suất ghi điểm và phải dừng bước vị trí thứ 3 cùng thành tích 410,6 điểm.

Ở chung kết, đội Hải Phòng 1 vượt qua TPHCM 1 với 474,8 điểm, giành HCV và phá kỷ lục Đại hội. Đội TPHCM 1 không bảo vệ được ngôi vô địch, nhận HCB với 473 điểm.

Các đội giành vị trí nhất, nhì, ba trong nội dung. Ảnh: MINH CHIẾN

Tính tới thời điểm hiện tại, đội bắn súng Hải Phòng có 6 tấm HCV, trong đó xạ thủ Phạm Quang Huy đóng góp 4 ngôi vô địch. Trước đó, xạ thủ này đã vô địch 25m súng ngắn bắn nhanh, 25m súng ngắn tiêu chuẩn, 50m súng ngắn cá nhân nam.

Trên bảng xếp hạng huy chương tạm tính tới hết sáng ngày 29-11 môn bắn súng, đội Hà Nội tạm dẫn đầu với 10 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ. Chủ nhà TPHCM có 8 HCV, 10 HCB, 8 HCĐ xếp hạng nhì và hạng ba là Quân đội (6 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ).

MINH CHIẾN