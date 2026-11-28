Hai tuyển thủ quốc gia Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc tạo nên cuộc so tài hấp dẫn nhất ở chung kết 400m nam, nữ môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Thị Ngọc đã về đích đầu tiên tại chung kết 400m nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cơn mưa nặng hạt tại TPHCM chưa đủ khiến sức nóng trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) giảm nhiệt trước các cuộc so tài chung kết tối ngày 28-11 tại Đại hội năm nay.

Bất ngờ đã xảy ra tại 2 cự ly hấp dẫn 400m nam và nữ khi những nhà vô địch mới được xướng danh. Trước khi VĐV vào tranh huy chương chung kết 400m nữ, các dự báo thành tích hướng về 3 gương mặt Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh), Quách Thị Lan (Thanh Hóa) và Hoàng Thị Minh Hạnh (Hà Nội).

Ngay khi xuất phát, họ là người bứt lên với tốc độ mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ngọc vẫn giữ khoảng cách nhỉnh hơn so với người bám đuổi là Quách Thị Lan để có nước rút tốt nhất, giành HCV với thời gian 53”24.

Gương mặt kỳ cựu Quách Thị Lan chỉ về đích thứ nhì với thời gian 53”38, còn , hạng ba là Hoàng Thị Minh Hạnh với kết quả 53”71.

Cách đây 1 năm, Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV 400m nữ tại SEA Games 33-2025 với thành tích 52”74, trong khi Hoàng Thị Minh Hạnh từng có kết quả 54”46 tại ASIAD 20.

Đường chạy chung kết 400m nam đã chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục của Lê Ngọc Phúc (Công an Nhân dân) trước Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ).

Tạ Ngọc Tưởng được dự báo sẽ chiếm lĩnh đường chạy 400m lần này khi đang giữ kỷ lục Quốc gia đồng thời giành HCV nội dung ở Giải điền kinh quốc gia 2025.

Lê Ngọc Phúc có tấm HCV cá nhân đầu tiên tại Đại hội năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tuy nhiên, Lê Ngọc Phúc lại thể hiện sự khéo léo giữa kinh nghiệm cùng tốc độ qua đó vượt lên về đích đầu tiên, giành HCV Đại hội năm nay với kết quả 46”65.

Thành tích của Ngọc Phúc được công nhận là Kỷ lục Đại hội mới (KL cũ: 46”74). Đây là lần đầu tiên Lê Ngọc Phúc khoác áo cho đội Công an Nhân dân tại Đại hội thể thao toàn quốc nhưng đã kịp giành HCV ý nghĩa.

Về đích thứ nhì là Tạ Ngọc Tưởng với thời gian 46”81, còn đứng hạng ba là Vũ Ngọc Khánh (Hưng Yên, 46”91). Cách đây 1 năm, Tạ Ngọc Thưởng từng đạt thành tích 45”53 cự ly 400m tại SEA Games 33-2025 và 45”59 tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Ngày thi đấu hôm nay chứng kiến tấm HCV, phá Kỷ lục Đại hội (2’03”91) của Bùi Thị Ngân (Ninh Bình) tại chung kết 800m nữ, còn Sầm Văn Đời (Đồng Nai) giành HCV 400m nam (1’54”66).

MINH CHIẾN