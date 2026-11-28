Đội điền kinh chủ nhà TPHCM có tấm HCV quan trọng trong ngày tranh tài 28-11 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) ở nội dung nhảy cao nữ.

Điền kinh TPHCM đã giành được HCV đầu tiên tại Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN

Bất ngờ đã xảy ra tại nội dung nhảy cao nữ khi Nguyễn Thị Thanh Vy (TPHCM) vượt qua 2 tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Kim Anh (Ninh Bình) và Dương Thị Thảo (Quân đội) để giành tấm HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Thanh Vy xuất sắc đạt mức xà tốt nhất là 1m82 qua các lượt nhảy. Cô chinh phục thành tích bằng sự tập trung thực hiện chính xác từng lượt nhảy quyết định để giữ vững vị trí số 1.

Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games 33-2025 Bùi Thị Kim Anh cũng đạt mức xà 1m82 nhưng ít hơn về số lần thành công qua các lượt nhảy nên nhận HCB. Tuyển thủ Dương Thị Thảo chỉ đạt mức xà 1m79.

Năm ngoái, Dương Thị Thảo đã giành tấm HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 với kết quả 1m84, trong khi Nguyễn Thị Thanh Vy chỉ có HCB với thành tích 1m77.

Tấm HCV của Thanh Vy là HCV đầu tiên mà điền kinh TPHCM có ở Đại hội năm nay.

Buổi sáng thi đấu còn chứng kiến thành tích vô địch nội dung ném lao nữ của Bùi Thị Xuân (Quân đội) với kết quả 47m71. Đây cũng là HCV thứ 2 của đội Quân đội tính tới thời điểm này. Năm ngoái, Bùi Thị Xuân từng giành HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 với thành tích 51m29.

Các đội giành huy chương tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Ảnh: MINH CHIẾN Sáng tranh tài 28-11 còn được chứng kiến cuộc cạnh tranh thành tích hấp dẫn tại nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Ngay khi xuất phát, VĐV của các đội Hà Nội, TPHCM, Công an Nhân dân, Quân đội, Đồng Nai, Ninh Bình đã bứt tốc bám đuổi nhau tạo nên màn rượt đuổi quyết liệt. Đội Hà Nội với Ngô Thế Anh, Hoàng Thị Minh Hạnh, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Văn Quyết đã về đích đầu tiên giành HCV với thành tích 42”86. HCB là đội TPHCM (43”02) và HCĐ là Quân đội (43”29).

MINH CHIẾN