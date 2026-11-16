Cựu tuyển thủ điền kinh Lê Tú Chinh trở lại sau 8 năm

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tú Chinh sẽ là 1 trong những gương mặt nhận sự chú ý từ người hâm mộ điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lê Tú Chinh sẽ góp mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, tuyển thủ Lê Tú Chinh sẽ thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong màu áo đoàn An Giang, đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng.

Từng là gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam ở các cự ly 100m và 200m, Lê Tú Chinh phải trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương trước SEA Games 31 năm 2022. Sau ca phẫu thuật, cô mất nhiều thời gian hồi phục và chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Chấn thương cũng khiến Tú Chinh lỡ hẹn với mùa Đại hội 2022.

Ở kỳ Đại hội năm 2018, Lê Tú Chinh từng giành 3 HCV ở các nội dung 100m (11 giây 40), 200m (23 giây 30) và tiếp sức 4x100m nữ (45 giây 28).

Sau khi chia tay điền kinh TPHCM, Tú Chinh gia nhập đội Cà Mau và hiện dự kiến đại diện An Giang tranh tài tại Đại hội năm nay. Trước đó, cô đã trở lại thi đấu ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Đến giải năm 2025 tại Đà Nẵng, Tú Chinh xếp thứ 5 chung kết 100m nữ với thành tích 11 giây 879, nhưng không tham dự nội dung 200m.

Trở lại sau 8 năm, Lê Tú Chinh đặt mục tiêu giành huy chương, dựa vào kinh nghiệm và quá trình nỗ lực tìm lại phong độ.

Đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 415 thành viên, gồm 326 VĐV, tranh tài ở 242 nội dung thuộc 25 môn. Đoàn đặt mục tiêu giành 75 huy chương, trong đó có 30-35 HCV.

SEA Games 32-2023 tại Campuchia là giải quốc tế gần nhất Lê Tú Chinh khoác áo Đội tuyển điền kinh Việt Nam và đạt tấm HCB nội dung tiếp sức 4x100m (thành tích 44”51) khi thi đấu cùng Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc.

MINH CHIẾN