Điền kinh TPHCM và cơ hội dẫn đầu

Trên sân nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 năm nay, điền kinh TPHCM kỳ vọng sẽ giành thành tích tốt và phấn đấu dẫn đầu về kết quả huy chương thi đấu.

Thái Larochelle Liêm là niềm hy vọng giành HCV của điền kinh TPHCM. Ảnh: MINH CHIẾN

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh TPHCM cho biết toàn đội đang tập luyện trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trong số này, nhóm VĐV trọng điểm tập luyện nhưng giữ sự kiểm tra tích lũy chuyên môn với lộ trình chuẩn bị đảm bảo đúng điểm rơi thành tích.

1 năm trước, đội tuyển điền kinh TPHCM giành 8 HCV tại Giải vô địch quốc gia 2025 ở Thành phố Đà Nẵng của Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa nữ), Phan Thanh Bình (đẩy tạ nam, ném đĩa nam), Hà Thị Thu (100m nữ, 200m nữ), Huỳnh Duy Khanh (11m rào nam), Phạm Xuân Tiến (nhảy xa nam), Thái Larochelle Liêm (nhảy sào nam)… Họ sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ giành kết quả huy chương ở Đại hội lần này.

HLV Trịnh Đức Thanh của đội điền kinh TPHCM cho biết tất cả VĐV đang chuyên cần tập luyện và sẵn sàng ra quân với ưu thế sân nhà. Ban huấn luyện cũng có các thông số thành tích và dự báo khả năng tranh huy chương thực tế, như tuyển thủ Hà Thị Thu là 1 trong những gương mặt sáng giá nội dung cự ly ngắn nữ.

Hà Thị Thu đã tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản trong tháng 9.

VĐV Hà Thị Thu của điền kinh TPHCM. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, Thái Larochelle Liêm là niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh TPHCM tranh ngôi cao nhất nhảy sào nam tại Đại hội. Anh đã giành HCV tại Giải vô địch quốc gia 2025 và từng bày tỏ: “Tôi rất tập trung để tìm thành tích cao nhất tại Đại hội cho điền kinh TPHCM. Giải quốc gia là dịp để tôi đánh giá được khả năng chuyên môn”.

Sân vận động Thống Nhất sẽ tổ chức 48 nội dung trong sân môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, từ ngày 22-11 tới 1-12. Với ưu thế chủ nhà, các gương mặt của điền kinh TPHCM sẽ tập trung tìm kết quả cao trước sự cổ vũ của khán giả.

MINH CHIẾN