Điền kinh Việt Nam “mổ xẻ” thất bại sau ASIAD 20

Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhìn lại chuyên môn kỳ ASIAD 20 trong ngày 7-10 để có những điều chỉnh phù hợp hơn.

Đội điền kinh Việt Nam giành 1 HCĐ tại ASIAD 20 trong nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều ngày 7-10, Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã làm việc cùng Ban chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam, bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) và Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao đánh giá kết quả tại ASIAD 20.

Kết thúc tranh tài tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), điền kinh Việt Nam đạt 1 HCĐ tại nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Tại ASIAD 20, đội đã tham dự với 25 tuyển thủ hướng đến nhiệm vụ giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Kết quả 1 HCĐ tại ASIAD 20 đã cải thiện so với chuyên môn kỳ ASIAD 19 là không giành huy chương nhưng không đạt được mục tiêu đặt ra là phấn đấu giành HCV.

Theo báo cáo chuyên môn, từng tổ nội dung nhìn thẳng vấn đề về các nguyên do chưa đạt chỉ số thành tích và có huy chương khi thi đấu ASIAD 20 theo kỳ vọng. Trong đó, Ban huấn luyện nhìn nhận đối thủ trong các nội dung cạnh tranh trực tiếp, nhưng tiếc là nhóm VĐV được kỳ vọng giành huy chương chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, 3 nội dung tiếp sức gồm 4x400m nam, 4x400m nữ và 4x100m nữ có cơ hội tiệm cận kết quả huy chương đã không thành công.

Trong buổi làm việc, HLV trực tiếp chỉ đạo từng nội dung thẳng thắn nhận trách nhiệm chưa được kết quả đúng dự báo. Điền kinh Việt Nam hứa hẹn sẽ đưa giải pháp cụ thể hơn, đặc biệt trong công tác huấn luyện chuyên môn sau ASIAD 20.

Có nhiều phân tích nguyên do không thành công của đội từ các chuyên gia là chưa nắm bắt rõ thực tiễn đâu là nhóm nội dung cần tập trung đầu tư phát triển tranh huy chương trên đấu trường châu Á. Rõ ràng 1 HCĐ chưa làm hài lòng người hâm mộ và nhà quản lý. Điều này buộc điền kinh Việt Nam phải tìm giải pháp về lực lượng VĐV hiện tại để cải thiện thành tích trong chu kỳ tập luyện tiếp theo.

Phương thức huấn luyện được yêu cầu phải làm mới hơn để điền kinh Việt Nam có kết quả trên đấu trường châu Á. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thực chất đội có đổi mới ở ASIAD 20 khi đưa nhiều VĐV trẻ góp mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) như Dương Thị Thảo, Lê Thị Tuyết, Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thúy Hằng… Tuy vậy, chỉ số thành tích của họ chưa thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ vượt trội tại châu Á ,dù tất cả đều rất nỗ lực.

Đổi mới phương pháp huấn luyện và đặt trọng tâm vào con người tiềm năng tại nội dung phù hợp để đạt chỉ số thành tích ở châu Á là một trong những yêu cầu đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20.

Đội sẽ hướng tới việc lực lượng tinh gọn, đảm bảo giành huy chương tại ASIAD và không dàn trải dự nhiều nội dung.

Giành 1 HCĐ tại ASIAD 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đứng hạng 18/18 đội có huy chương tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Môn điền kinh ASIAD 20 tổ chức 50 nội dung, Việt Nam đã thi đấu 16 nội dung.

MINH CHIẾN