Đi tìm “nữ hoàng tốc độ” trên sân vận động Thống Nhất

Cự ly ngắn 100m, 200m nữ được xem là nội dung thu hút sự quan tâm hàng đầu từ giới chuyên môn điền kinh, nhà quản lý tại mỗi kỳ Đại hội thể thao toàn quốc.

Các gương mặt hàng đầu của nhóm cự ly ngắn 100m, 200m điền kinh nữ Việt Nam hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, số lượng VĐV chính thức đăng ký tranh tài ở hai cự ly 100m và 200m nữ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 vẫn chưa được xác định. Danh sách cuối cùng sẽ được chốt tại cuộc họp kỹ thuật giữa Ban tổ chức và các đơn vị tham dự trước khi môn thi đấu khởi tranh.

Tuy vậy dự báo từ nhiều nhà chuyên môn, cuộc cạnh tranh huy chương trong 2 nội dung trên tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sẽ quyết liệt. Có 1 điều chắc chắn, môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ có nhà tân vô địch cự ly 100m nữ.

4 năm trước, giới chuyên môn chứng kiến tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh) xuất thần giành HCV 100m nữ với thành tích 11”75 khi vượt qua các đàn chị Hoàng Dư Ý (11”81) và Kha Thanh Trúc (11”87). Thời điểm này, Nhi Yến đã giải nghệ. Nhưng không vì thế cuộc so tài 100m nữ môn điền kinh năm nay sẽ thiếu đi tính hấp dẫn.

Kết thúc Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, 6 gương mặt đạt thành tích xuất sắc nhất cự ly 100m lần lượt là Hà Thị Thu (TPHCM), Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh), Hoàng Dư Ý (Quân đội), Phùng Thị Huệ (Hà Nội), Lê Tú Chinh (Cà Mau), Lê Thị Cẩm Tú (An Giang). Trong đó, Hà Thị Thu vô địch với thành tích 11”68.

Trong 2 năm liên tiếp 2024, 2025, cô gái vàng của điền kinh nữ TPHCM này đều giành vị trí số 1 cự ly 100m ở Giải vô địch quốc gia. Vì thế, Hà Thị Thu là ứng cử viên hàng đầu đủ khả năng giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Trước khi môn điền kinh tại Đại hội khởi tranh, Hà Thị Thu bày tỏ: “Hiện tại tôi đang tập trung chuẩn bị thể lực và cố gắng có điểm rơi phong độ cao nhất khi Đại hội thể thao toàn quốc tổ chức tại TPHCM. Tôi rất quyết tâm tìm thành tích cao nhất”.

Cô chưa từng giành HCV cá nhân khi tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc, dù từng đạt HCV tiếp sức 4x100m năm 2018. Tuy nhiên, phong độ và trình độ của tuyển thủ này mang lại sự yên tâm cho đội điền kinh chủ nhà TPHCM.

Trong khi đó, cự ly 200m nữ chờ những kết quả bất ngờ trên sân vận động Thống Nhất. 1 năm trước, Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) xuất sắc giành HCB, phá kỷ lục quốc gia 200m với kết quả 23”14 tại SEA Games 33-2025.

Ở Giải vô địch quốc gia 2025, Hà Thị Thu giành HCV 200m nữ với thời gian 23”43. Họ là 2 gương mặt sáng giá tranh chấp tấm huy chương cao nhất trên đường đua 200m nữ sắp tới.

Hà Thị Thu (trái) và Lê Thị Cẩm Tú đang là 2 VĐV đủ khả năng tranh chấp HCV cự ly 200m tại Đại hội năm nay. Ảnh: HOÀNG TÙNG

5 tuyển thủ cự ly ngắn nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam thời điểm hiện tại gồm Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý, Lê Thị Cẩm Tú là những VĐV đang đạt tốc độ cự ly ngắn tốt nhất. Vì lẽ đó, cuộc cạnh tranh huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ do họ chiếm lĩnh.

HLV Vũ Ngọc Lợi của tổ cự ly ngắn nữ đội tuyển điền kinh Việt Nam đánh giá: “Từng VĐV có thế mạnh riêng. Nhưng tôi hiểu họ vẫn giữ màu cờ sắc áo và quyết tâm cao nhất khi thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc. Vì thế, bất kể VĐV nào đạt HCV cũng là “nữ hoàng tốc độ” xứng đáng”.

Hiện tại, nhiều VĐV điền kinh cự ly ngắn nữ cả nước đều tập huấn, tập luyện ở nhiều điểm tại khu vực phía Nam giúp thích nghi khí hậu. Tất cả cùng có mặt tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sát giờ tranh tài, sẵn sàng nhập cuộc bằng phong độ cao nhất.

Môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức 48 nội dung trong sân tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) từ ngày 25-11 tới 1-12. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, vô địch 100m nữ là Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh, 11”75) và 200m nữ là Kha Thanh Trúc (Nghệ An, 24”05).

MINH CHIẾN