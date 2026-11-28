Chưa một lần giành HCV nhảy cao nữ tại các lần tranh tài Giải điền kinh vô địch quốc gia nhưng nữ VĐV của điền kinh TPHCM lại có duyên chinh phục ngôi vô địch Đại hội thể thao toàn quốc.

Nguyễn Thanh Vy và tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Lau những giọt mồ hôi trên gương mặt sau khi thi đấu và chinh phục mức xà 1m82 để đạt HCV nhảy cao nữ, đồng thời là HCV đầu tiên cho đội TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, Thanh Vy trải lòng: “Đây là cảm xúc không thể diễn tả được của tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi giành ngôi vô địch Đại hội ngay trên sân nhà. Tấm HCV tại Đại hội với tôi rất ý nghĩa vì nó cũng xóa đi cái “dớp” chỉ luôn giành HCB trong các lần thi đấu Giải vô địch quốc gia trước đó”.

Thanh Vy cho biết bản thân có hơn 10 năm tập luyện, thi đấu điền kinh nhảy cao và đạt được những kết quả quan trọng cho đội TPHCM.

Nhưng với cô, dấu ấn quan trọng nhất vẫn là 2 tấm HCV lần lượt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 và Đại hội năm nay.

Chưa một lần chạm tay vào HCV nhảy cao nữ tại các lần thi đấu Giải điền kinh vô địch quốc gia nhưng Thanh Vy xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Đại hội.

Năm ngoái tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tại Thành phố Đà Nẵng, Thanh Vy chỉ đạt mức xà 1m77, nhận HCB. Sau 1 năm, cô cải thiện phong độ rõ rệt, đạt 1m82 để chiến thắng Đại hội năm nay.

“Tôi vẫn hướng đến những mục tiêu cao nhất cho mình trong những giải đấu tiếp theo. Tôi còn đam mê, còn theo đuổi sự nghiệp điền kinh lâu dài”, Thanh Vy bày tỏ thêm.

Dưới cái nắng oi ả của thời tiết trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sáng ngày 28-11, Thanh Vy chậm rãi giữ nhịp trong từng bước vào đà rồi bật nhảy thành công chinh phục ngôi vô địch cho mình. Với Thanh Vỵ, điểm tựa thành công ngoài sự chỉ bảo chuyên môn của HLV, Ban huấn luyện đội điền kinh TPHCM còn có sự cổ vũ từ gia đình và bạn bè thân thiết.

Ngay trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM), mẹ của Thanh Vy xúc động ôm con gái vào lòng chúc mừng. Bà chia sẻ, “tôi đã tới Hà Nội cổ vũ Vy thi đấu năm 2022 và con đạt HCV. Năm nay ở TPHCM, tôi vẫn tin Vy sẽ thành công và điều này đúng với điều mong đợi”.

Thanh Vy được mẹ tới sân vận động Thống Nhất (TPHCM) cổ vũ. Ảnh: MINH CHIẾN

Kết quả HCV nhảy cao nữ của Thanh Vy tại Đại hội còn giá trị gấp bội khi cô chiến thắng trước đương kim vô địch SEA Games 33-2025 Bùi Thị Kim Anh.

2 người là những đối thủ so kè từng mốc thành tích trong các lượt nhảy nhưng khi Kim Thanh thực hiện không thành công lượt nhảy cuối, Thanh Vy xúc động giương cao 2 tay lên trời ăn mừng chiến thắng cho bản thân.

Cô cũng bày tỏ thêm rằng mỗi hành trình thi đấu và tập luyện của bản thân muốn thành công phải có sự cố gắng và quyết tâm. Thanh Vy chia sẻ, dù chưa từng giành HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia, cô chưa bao giờ nản chí mà luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nỗ lực ấy được đền đáp bằng hai tấm HCV liên tiếp tại Đại hội. Đây là thành quả phản ánh sự tập trung, quyết tâm và tinh thần bền bỉ của nữ vận động viên.

MINH CHIẾN