Lê Văn Tuấn sẽ tập trung thi đấu để tìm tấm huy chương leo núi Việt dã Bà Rá môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho đoàn TPHCM.

Lê Văn Tuấn sẽ thi đấu tranh huy chương leo núi Việt dã Bà Rá cho đội TPHCM. Ảnh: TPM

Lê Văn Tuấn chính thức được đội điền kinh TPHCM đăng ký dự nội dung leo núi Việt dã Bà Rá được thi đấu ngày 22-11 tại núi Bà Rá, xã Phước Long, Thành phố Đồng Nai.

Theo chương trình thi đấu, nội dung nam quy tụ nhiều VĐV đáng chú ý như Tòng Văn Hoàn (Lai Châu), Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai), Bá Văn Hân và Dương Minh Hùng (Quân đội). Trong khi đó, điền kinh TPHCM đặt kỳ vọng vào ba gương mặt Lê Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa và Diện Tiến Hòa, với mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Ở tuổi 42, Lê Văn Tuấn là VĐV lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất sẽ thi đấu leo núi Việt dã Bà Rá lần này. Dù ngoài tuổi 40, sức bền và khả năng vượt thách thức trên cung đường chạy leo núi tại Bà Rá của Lê Văn Tuấn vẫn nhận nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn.

Tháng 3 năm nay, Lê Văn Tuấn góp mặt nội dung marathon – 42km nam tại Giải marathon vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2026 diễn ra tại Khánh Hòa. Cựu tuyển thủ quốc gia này về đích thứ 4, lỡ cơ hội đạt huy chương cho bản thân và đội điền kinh TPHCM.

Sau gần 9 tháng chuẩn bị từ đó đến nay, Lê Văn Tuấn đã tích lũy thể lực cùng sức bền và sẵn sàng tiếp tục thi đấu đường đua Việt dã leo núi tại Bà Rá.

Đây là lần đầu, chương trình của giải đưa vào tính huy chương Đại hội. Do thế, Lê Văn Tuấn và đội điền kinh TPHCM quyết tâm đảm bảo thành tích tốt nhất.

Hoàng Nguyên Thanh sẽ hướng tới mục tiêu tranh HCV khi được thi đấu Việt dã leo núi Bà Rá trên sân nhà. Ảnh: TPM

Tuy nhiên, Lê Văn Tuấn sẽ cạnh tranh trước đối thủ mạnh nhất tại giải đấu là tuyển thủ quốc gia, kỷ lục gia marathon Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai).

Hiện tại, Hoàng Nguyên Thanh đang là đương kim vô địch quốc gia Việt dã leo núi. Ngoài ra, tuyển thủ được đội điền kinh Đồng Nai chuẩn bị rất kỹ các bài tập thể lực nhiều ngày qua. Nguyên Thanh cũng đã quen thuộc với đường thi đấu nên là ứng viên vô địch nội dung nam lần này.

Cách đây 1 năm, Lê Văn Tuấn giành HCĐ nội dung nam tuyển tại Giải Việt dã leo núi Bà Rá 2025 với thời gian 35’57”, còn Hoàng Nguyên Thanh vô địch với thành tích 34’17”. Họ sẽ gặp lại nhau để tranh huy chương Đại hội vào ngày mai.

Theo bộ phận chuyên môn môn điền kinh của Đại hội, có 21 VĐV nam của 8 đoàn (Đắk Lắk, Gia Lai, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Quân đội, Đồng Nai, TPHCM) và 14 VĐV nữ của 6 đơn vị (Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Đồng Nai, TPHCM) đăng ký thi đấu Việt dã Bà Rá.

Nội dung nữ của giải có đương kim vô địch Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) góp mặt. Ngoài cô, giải còn có các gương mặt quen thuộc tham gia như Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), Phạm Huỳnh Yến Thư (Đắk Lắk), Lê Thị Hà (TPHCM), Nguyễn Thị Duyên (Gia Lai)…

MINH CHIẾN