Hơn 11.000 VĐV tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội 2026

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội 2026 - VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 tiếp tục ghi nhận kỷ lục hơn 11.000 VĐV đăng ký tham dự theo các nội dung dành cho phong trào và chuyên nghiệp.

VĐV Hồng Lệ từng về nhất cự ly 42km nữ tại giải năm 2025.

Ngày 16-10 tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), VĐV chính thức tham dự Lễ khai mạc trước khi bước vào thi đấu các cự ly quy định gồm marathon 42km, bán marathon 21km, 10km và 5km.

Giải năm nay là mùa thứ 7 tổ chức trên các cung đường tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, đường chạy được kiểm tra chất lượng và được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) cấp chứng nhận đạt chuẩn.

Trong giải, hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn cho VĐV đạt chính xác thành tích thi đấu.

Trong mùa thứ 7, VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 thi đấu chủ đề: Hanoi Vibes - The City Moves, với ý nghĩa khai thác hình ảnh Thành phố Hà Nội trẻ trung, năng động trên từng cung đường và trong các trải nghiệm dành cho VĐV.

VĐV nhận bib thi đấu trong ngày 16-10 tại giải. Ảnh: VPIM

Trong ngày 16 và 17-10, Ban tổ chức giới thiệu cung đường thi đấu và VPIM Expo phát bib (số chạy) và race kit, kết nối cộng đồng và trải nghiệm các hoạt động cho VĐV.

Sáng ngày 18-10 sẽ thi đấu chính thức với thời điểm bắt đầu lúc 1 giờ 30 sáng dành cho cự ly marathon 42km. Tiếp đó, các cự ly tiếp theo sẽ xuất phát theo thời gian và lộ trình quy định.

Năm nay, nhiều gương mặt điền kinh chuyên nghiệp sẽ thi đấu tại giải và được chờ đợi có kỷ lục mới được xác lập. Năm ngoái, VĐV Huỳnh Anh Khôi đã vô địch cự ly marathon – 42km nam (2 giờ 25 phút 15 giây) còn Phạm Thị Hồng Lệ về nhất nội dung marathon – 42km nữ (2 giờ 53 phút 57 giây).

Năm nay, giải sẽ trao 118 giải thưởng với tổng giá trị tiền mặt 718 triệu đồng.

MINH CHIẾN