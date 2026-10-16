Dàn ngoại binh hùng hậu tiếp sức cuộc đua vô địch bóng chuyền nam

Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ có 13 ngoại binh từ 8 đội bóng đăng ký dự tranh để tạo nên những cuộc so tài quyết liệt nhất.

Đội Biên Phòng MB tăng cường 2 ngoại binh tham dự vòng 2 giải quốc gia năm nay. Ảnh: VFV

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, 13 ngoại binh nam đã được đăng ký tham dự vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, diễn ra tại TPHCM từ ngày 28-10.

Trong đó, 5 đội đăng ký 2 ngoại binh gồm Biên Phòng MB (Jakkrit Thanomnoi, Jordan Ryan Wong), Công an TPHCM (Farhan Halim, Morteza Sharifi), Thể Công Tân Cảng (Rivan Nurmulki, Anthony Cherfan), Ninh Bình (Batsuuri Battur, Boy Arnez Arabi) và TPHCM (Armin Afshin Far, Chan Veasna).

Ba đội còn lại gồm Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt bổ sung Nathan Massó Mendoza, Napadet Bhinijdee và Kuon Mom.

So với 10 ngoại binh ở vòng 1, số lượng cầu thủ nước ngoài tăng lên 13 cho thấy các đội đang tích cực củng cố lực lượng trước giai đoạn quyết định. Mỗi đội sẽ thi đấu 7 trận để xác định thứ hạng, qua đó cạnh tranh suất vào bán kết hoặc phải bước vào cuộc đua trụ hạng.

Tay đập Rivan tiếp tục khoác áo Thể Công Tân Cảng trong vòng 2 năm nay. Ảnh: VFV

Hiện nhiều ngoại binh đã có mặt tại Việt Nam để tập luyện cùng đội bóng chủ quản. Công an TPHCM cho biết hai tân binh có đủ thời gian làm quen chiến thuật, trong khi HLV Bùi Trung Thảo của Ninh Bình đang hoàn thiện các phương án thi đấu với sự góp mặt của Batsuuri Battur và Boy Arnez Arabi.

Tại Sanest Khánh Hòa, ngoại binh người Cuba Nathan Massó Mendoza cũng bước đầu hòa nhập tốt với các đồng đội. Tuy nhiên, HLV Ngô Văn Kiều vẫn thận trọng khi cho rằng phong độ thực tế của VĐV cần được đánh giá qua các trận đấu chính thức.

Dù ngoại binh được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt, khả năng phối hợp với lực lượng nội binh vẫn sẽ đóng vai trò quyết định đến thành tích của mỗi đội. Danh sách đăng ký cuối cùng sẽ được chốt tại cuộc họp kỹ thuật trước giải.

Vòng 2 nội dung nam sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 28-10 tới 8-11. Mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ, trong đó có 2 ngoại binh. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 ngoại binh được ra sân thi đấu.

MINH CHIẾN