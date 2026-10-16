Đấu kiếm Việt Nam hướng tới thành tích cao tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh với sự góp mặt của đầy đủ các đội tuyển trong khu vực tranh tài.

Kiếm thủ Việt Nam có cơ hội thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026 ngay tại sân nhà ở Quảng Ninh. Ảnh: HỢP HỢP

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh tại Việt Nam từ ngày 19-10, quy tụ hơn 200 HLV, VĐV đến từ các quốc gia trong khu vực. Giải tổ chức đầy đủ các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ ở ba loại vũ khí gồm kiếm ba cạnh, kiếm chém và kiếm liễu.

Ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam), kỳ vọng giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tạo cơ hội để các kiếm thủ Việt Nam được cọ xát quốc tế ngay trên sân nhà.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích tốt nhất, tiếp nối kết quả tại SEA Games 33 năm 2025. Ở kỳ đại hội này, các kiếm thủ Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, trong đó 3 HCV thuộc các nội dung kiếm ba cạnh cá nhân, kiếm chém cá nhân và kiếm chém đồng đội.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 dự kiến có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ từng tham dự SEA Games 33, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đội tuyển trong khu vực.

Trước giải đấu trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều sân chơi quốc tế, gồm giải vô địch trẻ châu Á, vô địch châu Á, vô địch U23 châu Á và ASIAD 20. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các kiếm thủ hướng tới kết quả tốt tại giải lần này.

MINH CHIẾN