Các môn khác

Đấu kiếm Việt Nam hướng tới thành tích cao tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

SGGPO

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh với sự góp mặt của đầy đủ các đội tuyển trong khu vực tranh tài.

Kiếm thủ Việt Nam có cơ hội thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026 ngay tại sân nhà ở Quảng Ninh. Ảnh: HỢP HỢP
Kiếm thủ Việt Nam có cơ hội thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026 ngay tại sân nhà ở Quảng Ninh. Ảnh: HỢP HỢP

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh tại Việt Nam từ ngày 19-10, quy tụ hơn 200 HLV, VĐV đến từ các quốc gia trong khu vực. Giải tổ chức đầy đủ các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ ở ba loại vũ khí gồm kiếm ba cạnh, kiếm chém và kiếm liễu.

Ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam), kỳ vọng giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tạo cơ hội để các kiếm thủ Việt Nam được cọ xát quốc tế ngay trên sân nhà.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích tốt nhất, tiếp nối kết quả tại SEA Games 33 năm 2025. Ở kỳ đại hội này, các kiếm thủ Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, trong đó 3 HCV thuộc các nội dung kiếm ba cạnh cá nhân, kiếm chém cá nhân và kiếm chém đồng đội.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 dự kiến có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ từng tham dự SEA Games 33, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đội tuyển trong khu vực.

Trước giải đấu trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều sân chơi quốc tế, gồm giải vô địch trẻ châu Á, vô địch châu Á, vô địch U23 châu Á và ASIAD 20. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các kiếm thủ hướng tới kết quả tốt tại giải lần này.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

đấu kiếm đấu kiếm Đông Nam Á 2026 kiếm chém kiếm ba cạnh kiếm liễu đấu kiếm Việt Nam ASIAD 20

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn