Ngày 24-11, tại bãi biển Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), diễn ra hoạt động giới thiệu và thử nghiệm đường đua môn thể thao nước “Đi bộ dưới nước ven biển” (Longe-Côte).

Sự kiện diễn ra ở bên bờ biển ven công viên biển Xuân Diệu, phường Quy Nhơn

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết hoạt động nằm trong chuỗi giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch giữa Gia Lai với AFS và các đô thị Vùng Normandie (Pháp). Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn của các huấn luyện viên, vận động viên Pháp cùng lực lượng cứu hộ và y tế địa phương.

Các huấn luyện viên, đại diện giải đua Longe-Côte ở Pháp

Theo ông Hiếu, Longe-Côte khởi nguồn từ Vùng Normandie (Pháp), đang phát triển thành môn thi đấu ở nhiều cấp độ. Đây không chỉ là môn thể thao cộng đồng giúp nâng cao sức khỏe mà còn là phương pháp rèn luyện thể lực cho thể thao thành tích cao.

“Với đường bờ biển dài, bãi cát mịn và khí hậu ôn hòa quanh năm, Quy Nhơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển môn thể thao này. Cùng sự đồng hành của AFS, Gia Lai quyết tâm tiên phong phát triển bài bản Longe-Côte tại Việt Nam và Đông Nam Á, gắn với chiến lược kinh tế thể thao, du lịch xanh và bền vững" Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết.

Các vận động viên khởi động trước khi tham gia bộ môn đi bộ dưới nước ven biển

Ban tổ chức thử nghiệm đường đua Longe-Côte kéo dài 2km tại bãi biển Quy Nhơn

Huấn luyện viên Pháp hướng dẫn các vận động viên, tàu cứu hộ theo sát để bảo đảm an toàn

Sau khai mạc, các vận động viên được hướng dẫn khởi động từ 10-15 phút trước khi xuống nước trải nghiệm. Ban tổ chức chọn cung đường dài 2km dọc bãi biển đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) để thử nghiệm.

Ông Trần Quang Ninh (quê Gia Lai, đang công tác tại Công ty CP Tevassur, Pháp), cho biết, trước đây ông đã nghe giới thiệu về môn thể thao này, nay mới có dịp trực tiếp trải nghiệm. Ông thích thú khi vừa đi bộ trong làn nước biển ngang ngực, vừa ngắm cảnh thành phố Quy Nhơn với những tòa nhà cao tầng, công viên xanh và các dãy núi trùng điệp.

Các vận động viên thử nghiệm đường đua 2km dọc bãi biển Quy Nhơn

Các vận động viên tăng tốc về đích

Ông Ninh cho biết, đi bộ dưới nước cảm giác như đang bơi. Người tham gia phải phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, theo nguyên tắc chân phải, tay trái. Khi di chuyển, đôi chân phải bám sát cát biển. "Môn thể thao này giúp rèn luyện sức khỏe, sức bền và sự dẻo dai vì gần như phải vận dụng toàn bộ cơ thể”, ông Ninh nhận xét.

Theo ông Marc Lecerf, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS), Longe-Côte dự kiến được đưa vào chương trình thi đấu Olympic năm 2032. Với lợi thế nhiều bãi biển dài, Quy Nhơn và một số địa phương miền Trung có điều kiện phù hợp phát triển môn thể thao này, tổ chức các chặng thi đấu chuyên nghiệp dài 5-10km. AFS sẵn sàng hỗ trợ Gia Lai đào tạo huấn luyện viên và vận động viên.

Các vận động viên trẻ ở Quy Nhơn trải nghiệm môn thể thao dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Pháp

Longe-Côte kết hợp nhịp nhàng động tác tay, chân, giúp rèn luyện sức bền và sự dẻo dai khi vận động dưới nước

Theo ông Marc Lecerf, hiện có 15 quốc gia phát triển Longe-Côte. Dự kiến đến năm 2032, con số này tăng lên khoảng 30 quốc gia. Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển môn thể thao này, hướng tới cạnh tranh suất dự Olympic 2032. Khi Longe-Côte trở thành môn thi đấu Olympic, ông kỳ vọng vận động viên Pháp và Việt Nam sẽ cùng góp mặt trên bục vinh quang, chia sẻ những tấm huy chương của môn thể thao này.

NGỌC OAI