Đội tuyển karate Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Võ sĩ karate Việt Nam đã kết thúc nhiệm vụ thi đấu quốc tế năm 2026 sau Giải vô địch đồng đội thế giới tại Trung Quốc. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong giải lần này, Đội tuyển karate Việt Nam tham dự nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nữ tại Bảng A cùng Pháp, Tây Ban Nha, Indonesia và Venezuela.

Các đội đã đấu vòng tròn tại bảng để chọn 2 đội xuất sắc nhất vào vòng loại trực tiếp sau đó. Trong vòng bảng, đội tuyển karate Việt Nam thua trước các đội Pháp, Tây Ban Nha, Indonesia và thắng Venezuela.

Đáng chú ý trước 2 đối thủ mạnh là Pháp và Tây Ban Nha, võ sĩ Việt Nam chỉ chịu thua sít sao với tỷ số 1-2.

Khép lại vòng bảng, đội tuyển karate Việt Nam đứng vị trí thứ 4/5 đội nên không có suất vào vòng đấu tiếp theo. Đội karate nữ Nhật Bản đã giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ.

Đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 4 võ sĩ dự giải gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Ngọc Thanh.

Đây là lần thứ 2 karate Việt Nam có suất dự Giải vô địch đồng đội thế giới sau khi đã góp mặt năm 2024 tại Tây Ban Nha. Tại giải năm nay ở Trung Quốc, đội Nhật Bản còn giành thêm HCV kata đồng đội nam, nữ, trong khi đội Montenegro có HCV kumite đồng đội nam

Liên đoàn karate thế giới trao suất cho các đội (nội dung đồng đội) dự Giải vô địch đồng đội thế giới dựa trên thành tích thi đấu ở giải vô địch châu lục.

Như vậy, đội tuyển karate Việt Nam hoàn thành các giải đấu quốc tế năm 2026. Dự kiến, các võ sĩ karate Việt Nam còn góp mặt Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á – AIMAG 2026 nhưng chương trình đã dời sang năm 2027.

MINH CHIẾN