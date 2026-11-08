Nhiều tuyển thủ Karate quốc gia giữ vững phong độ, giành HCV

Những gương mặt xuất sắc của Karate Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đội karate TPHCM có tấm HCV của võ sĩ Trương Nam Tiến trong Đại hội năm nay. Ảnh: TAMINDO

Ông Vũ Sơn Hà, đại diện Ban chuyên môn môn Karate tại Đại hội, cho biết: “Các trọng tài đã điều hành tốt ở tất cả nội dung thi đấu trong năm nay. Những VĐV thuộc đội tuyển Karate Việt Nam trở về thi đấu cho đơn vị chủ quản đều được đánh giá kỹ lưỡng về phong độ. Nhiều gương mặt đã giành HCV đúng với kỳ vọng của ban huấn luyện đơn vị chủ quản cũng như đội tuyển quốc gia”.

Nhìn chung, kết quả thi đấu ở hai nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) không có nhiều bất ngờ khi các võ sĩ hàng đầu đều duy trì được phong độ và khẳng định ưu thế.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 8-11, ở các trận chung kết kumite đồng đội nam và nữ, những đội mạnh tiếp tục thể hiện sức cạnh tranh vượt trội để giành HCV.

Đội chủ nhà TPHCM có thêm một tấm HCV ở nội dung kumite đồng đội nam nhóm 2. Với đội hình gồm Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thanh Trường, Lâm Quốc Việt, Trịnh Huỳnh Phi Tâm, Lưu Võ Anh Duy, Nguyễn Sơn Trường và Tống Huỳnh Chí Lâm, đội TPHCM đã đánh bại Huế trong trận chung kết để bước lên bục cao nhất.

Trước đó, ở chung kết kumite đồng đội nam nhóm 1, đoàn Hà Nội vượt qua Quân đội, giành HCV và tiếp tục khẳng định vị thế ở nội dung này.

Ở nội dung kumite đồng đội nữ nhóm 2, đoàn Quân đội với các võ sĩ Bùi Thị Thảo, Nguyễn Thị Diệu Ly, Lương Thị Hà Phương và Nguyễn Thị Ngoan đã đánh bại Thanh Hóa trong trận chung kết, qua đó giành HCV.

Trong khi đó, tại chung kết kumite đồng đội nữ nhóm 1, đội Đà Nẵng gồm Nguyễn Thị Mẫn, Nguyễn Thị Hằng Ny, Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Bảo Chi đã vượt qua Phú Thọ để giành chức vô địch Đại hội.

Đoàn Hà Nội xuất sắc có vị trí số 1 Karate với 5 tấm HCV. Ảnh: MINH AN

Môn Karate năm nay đã hoàn thành 24 nội dung thi đấu. Nhiều võ sĩ hàng đầu thể hiện ưu thế kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu để giành HCV. Ở nội dung kata, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Công an Nhân dân) vô địch cá nhân nữ. Trong khi đó, các võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Phương và Bùi Ngọc Nhi giúp đoàn Hà Nội giành HCV đồng đội nữ.

Ở các nội dung kumite, nhiều gương mặt nổi bật cũng giành chiến thắng trong trận chung kết, gồm Võ Văn Hiền (71kg nam, Cần Thơ), Trương Nam Tiến (50kg nam, TPHCM), Khuất Hải Nam (60kg nam, Công an Nhân dân), Đặng Hồng Sơn (67kg nam, Công an Nhân dân), Chu Đức Thịnh (75kg nam, Hà Nội) và Nguyễn Chí Thanh (80kg nam, TPHCM).

Ở các hạng cân nữ, những VĐV nổi bật giành HCV gồm Phạm Thị Đào (47kg, Phú Thọ), Nguyễn Thị Thu (50kg, Hưng Yên), Nguyễn Thị Diệu Ly (61kg, Quân đội), Đinh Thị Hương (68kg, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngoan (trên 68kg, Quân đội).

Đoàn karate Công an Nhân dân giành được nhiều tấm HCV quan trọng. Ảnh: MINH AN

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng là giải đấu trong nước cuối cùng của các VĐV Karate cả nước trong năm nay.

Kết thúc môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, chủ nhà TPHCM có vị trí thứ nhì với 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn Công an Nhân dân với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp thứ tư với 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Tại Đại hội năm nay, nội dung kata cá nhân nam không được tổ chức do không có đủ số đơn vị đăng ký theo quy định của điều lệ giải.

MINH CHIẾN