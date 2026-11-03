Thể thao Quân đội quyết tâm giữ vị trí trong tốp đầu

HLV, VĐV đoàn thể thao Quân đội hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất khi góp mặt tại 32/48 môn chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

HLV, VĐV Thể thao Quân đội sẵn sàng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Chiều 3-11, Đoàn thể thao Quân đội tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đặt mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Quân đội tham dự 32/48 môn thi đấu chính thức, gồm 19 môn Olympic, 4 môn ASIAD và 9 môn SEA Games, với tổng cộng 810 thành viên.

Lực lượng tranh tài quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia nổi bật như Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo (bắn súng), Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Nguyên (điền kinh), Phạm Lê Xuân Lộc (xe đạp), Bùi Phước Tùng (boxing), Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh (bóng chuyền), Lê Đức Phát (cầu lông)... Đây là những gương mặt được kỳ vọng mang về nhiều HCV cho thể thao Quân đội.

HLV, VĐV Thể thao Quân đội được tặng quà động viên trước khi thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Quân đội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, HLV, VĐV tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, đoàn kết, kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định truyền thống, vị thế, uy tín của Thể thao Quân đội.

Ở Đại hội năm 2022, Đoàn thể thao Quân đội xếp thứ 3 toàn đoàn với 90 HCV, 82 HCB và 95 HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 tại TPHCM. Hiện hai môn bóng bàn và muay đã hoàn tất chương trình thi đấu trước lễ khai mạc.

MINH CHIẾN