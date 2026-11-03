Thể thao TPHCM: Chuẩn bị toàn lực cho Đại hội toàn quốc lần X-2026

Vừa đảm nhận vai trò địa phương đăng cai chính, TPHCM vừa dồn sức chuẩn bị lực lượng tranh tài cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 với mục tiêu ở tốp đầu toàn đoàn.

Thể thao TPHCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 2 đoàn dẫn đầu Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân đã có những chia sẻ cùng phóng viên Báo SGGP về công tác chuẩn bị.

Phóng viên: Thể thao TPHCM đã có những bước chuẩn bị như thế nào về lực lượng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026?

- Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân: TPHCM chuẩn bị lực lượng với tinh thần chủ động, tập trung vào chất lượng chuyên môn và khả năng cạnh tranh ở từng nội dung. Nhiều đội tuyển được tập huấn trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, y học thể thao vào công tác huấn luyện.

Dự kiến đoàn thể thao TPHCM tham dự đại hội với 432 huấn luyện viên và 1.453 vận động viên, tham gia tranh tài ở 777 nội dung của 46 môn. Trong số này, có 290 vận động viên đang tập trung tại các đội tuyển quốc gia, tích lũy kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế.

Giai đoạn này, chúng tôi đặc biệt chú trọng bảo đảm thể lực, sức khỏe, tâm lý và phong độ tốt nhất cho vận động viên trước khi bước vào đại hội.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân kỳ vọng các VĐV thể hiện được bản lĩnh, tinh thần thi đấu trung thực và lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phóng viên: Ông kỳ vọng gì ở lực lượng tham dự lần này?

- Chúng tôi kỳ vọng sự đóng góp của cả vận động viên giàu kinh nghiệm lẫn lực lượng trẻ đang trưởng thành mạnh mẽ trong đội hình tham dự. Những đột phá thành tích có thể đến từ các môn mới hoặc những gương mặt trẻ ở các môn truyền thống khi các em vượt qua giới hạn bản thân và thi đấu thành công trước đối thủ mạnh.

Đại hội không chỉ là nơi tranh tài mà còn là cơ hội để vận động viên trẻ tích lũy bản lĩnh. Chúng tôi mong muốn sau đại hội sẽ có thêm nhiều gương mặt triển vọng đủ khả năng tiếp nối các thế hệ đi trước và đóng góp cho các đội tuyển quốc gia.

Giá trị của công tác chuẩn bị lực lượng phải được nhìn cả ở kết quả trước mắt lẫn khả năng phát triển lâu dài.

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Phóng viên: Mục tiêu của thể thao TPHCM tại đại hội là gì?

- TPHCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 2 đoàn dẫn đầu, đồng thời phấn đấu đạt hạng nhất toàn đoàn ở 16 môn, phân môn thế mạnh. Bên cạnh thành tích, chúng tôi mong các vận động viên thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu trung thực và lan toả hình ảnh đẹp của thể thao thành phố.

Trong quá trình hiện thực hoá mục tiêu, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Thách thức trước hết là mức độ cạnh tranh khi các đoàn địa phương, ban ngành tham dự đều có sự chuẩn bị và những thế mạnh riêng, vì vậy để đạt được huy chương đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

Bên cạnh đó là yêu cầu duy trì phong độ, hạn chế chấn thương và tính toán điểm rơi phù hợp cho lực lượng tham dự, nhất là với những vận động viên đang đồng thời thực hiện nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

TPHCM phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn trong vai trò địa phương đăng cai chính. Tuy vậy, chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ: tổ chức đại hội thành công, an toàn, công bằng và chuẩn bị lực lượng thi đấu hiệu quả nhất.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

NGUYỄN ANH