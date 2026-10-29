Hữu Hiếu khẳng định đẳng cấp, Muay TPHCM về nhì

Ngày 29-10, các nội dung cuối cùng của môn Muay thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khép lại. Đội tuyển TPHCM giành 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: THANH TÙNG

3 tấm HCV của TPHCM thuộc về Dương Đức Bảo (đối kháng 48kg nam), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (đối kháng 48kg nữ) và Lý Diệu Phước (đối kháng 51kg nam).

Trong số các tuyển thủ TPHCM, Huỳnh Hà Hữu Hiếu tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một võ sĩ đẳng cấp thế giới. Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV, cô vẫn giữ sự tập trung cao độ và không chủ quan trước những đối thủ mạnh. Theo Hữu Hiếu, tấm HCV Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt, là danh hiệu cô luôn khao khát chinh phục bên cạnh các thành tích quốc tế đã đạt được.

Muay là môn thi đấu đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, mở màn cho chuỗi hoạt động tranh tài của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Giải diễn ra từ ngày 20-10 đến 30-10 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, quy tụ 21 đơn vị cùng gần 200 vận động viên. Xếp nhất toàn đoàn là đơn vị Hà Nội với thành tích 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Với thành tích giành 3 HCV và vị trí á quân toàn đoàn, đội tuyển Muay TPHCM không chỉ hoàn thành mục tiêu mà còn góp phần tạo nên một mùa giải thành công, tiếp thêm động lực cho sự phát triển của phong trào Muay tại thành phố trong thời gian tới.

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NGUYỄN ANH