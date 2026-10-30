Trung tâm Báo chí Đại hội thể thao toàn quốc 2026 chuẩn bị khai trương

Ban tổ chức đặt Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được chuẩn bị chu đáo nhất. Ảnh: BTC

Dự kiến, Trung tâm Báo chí Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 (MPC) chính thức khai trương ngày 6-11.

Chương trình họp báo giới thiệu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến diễn ra ngày 12-11 tại MPC

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức tranh tài 973 nội dung của 48 môn (63 phân môn) với các điểm thi đấu chính tại TPHCM cùng một số cuộc tranh tài ở Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội.

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho biết Trung tâm Báo chí giữ vai trò là đầu mối phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, tác nghiệp của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Trung tâm báo chí chính được bố trí tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM có vị trí thuận lợi trong kết nối, di chuyển tới các khu vực tổ chức thi đấu và các đầu mối thông tin của Thành phố.

Tiểu ban Thông tin -Tuyên truyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thành lập với nhiệm vụ phối hợp cùng các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ban Tổ chức, các đơn vị liên quan và Ban tổ chức Đại hội ở địa phương xây dựng phương án thông tin, tuyên truyền phục vụ trước, trong và sau Đại hội.

Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các khẩu hiệu, băng rôn, pa-nô, áp phích tại các điểm thi đấu và các khu vực công cộng;

Tuyên truyền, quảng bá thông qua các hình ảnh, ấn phẩm, biểu tượng chính của Đại hội;

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động giao lưu hưởng ứng Đại hội;

Phối hợp với các Tiểu ban liên quan tổng hợp, xử lý các thông tin liên quan tới Đại hội;

Tổ chức lắp đặt và vận hành hệ thống công nghệ thông tin và phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ban Tổ chức Đại hội; các hệ thống thông tin phục vụ thi đấu, xử lý kết quả thi đấu và hệ thống Website chính thức của Đại hội;

Phối hợp với các Tiểu ban liên quan xây dựng phương án trang bị các thiết bị thông tin, liên lạc phục vụ công tác điều hành của Đại hội;

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến khai mạc tối ngày 21-11 và bế mạc ngày 12-12.

MINH CHIẾN