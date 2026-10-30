Nguyễn Thành Duy, Trịnh Văn Vinh tạo kịch tính ở môn cử tạ

Nguyễn Thành Duy vừa có kết quả ấn tượng tại Giải cử tạ vô địch thế giới 2026 và sẽ tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Thành Duy đang tham dự Giải vô địch thế giới 2026 ở Trung Quốc. Ảnh: IWF

Nguyễn Thành Duy đang góp mặt Giải cử tạ vô địch thế giới 2026 trong hạng cân 65kg nam tổ chức tại Ningbo (Trung Quốc).

Kết thúc thi đấu hạng 65kg nam ở giải, Nguyễn Thành Duy có tổng cử 296kg, đứng hạng 10 chung cuộc.

Tuy nhiên, lực sĩ trẻ của cử tạ Việt Nam gây ấn tượng với mức cử đẩy 166kg và tổng cử 296kg và được xác nhận là 2 kỷ lục trẻ mới của thế giới. Chuẩn thế giới theo quy định đối với thành tích cử đẩy hạng cân 65kg nam lứa tuổi thiếu niên là 158kg và tổng cử là 258kg.

Vào tháng 12 tới đây, Nguyễn Thành Duy sẽ tiếp tục dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong thành phần đoàn thể thao Khánh Hòa.

Hạng cân 65kg nam môn cử tạ sẽ có sự tham gia của 3 gương mặt nổi bật là Nguyễn Thành Duy, Trần Minh Trí, Trịnh Văn Vinh. Giới chuyên môn, người hâm mộ cử tạ cả nước chờ đợi họ sẽ có những màn so tài hấp dẫn.

Trần Minh Trí vừa giành HCĐ hạng cân 65kg nam (tổng cử 309kg) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Lực sĩ này cũng đạt hạng 5 tại Giải vô địch thế giới 2026 với kết quả tổng cử 316kg.

Trịnh Văn Vinh từng tham dự Olympic 2024 tại Pháp. Hiện tại, lực sĩ này đã chuyển hạng cân, tập trung thi đấu ở hạng 65kg nam trong các giải quốc nội.

Tại Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025, Trịnh Văn Vinh đạt HCB với tổng cử 306kg còn Trần Minh Trí giành HCV với kết quả 316kg. Hiện tại, Trần Minh Trí được dự báo có khả năng giành vị trí số 1 hạng cân 65kg nam tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Môn cử tạ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức từ ngày 5-12 tới 11-12.

MINH CHIẾN