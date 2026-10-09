Sau ASIAD 20, cử tạ Việt Nam tính cửa Olympic 2028

Liên đoàn cử tạ thế giới – IWF vừa cập nhật lịch trình thi đấu các giải vòng loại để tranh vé dự Olympic 2028 ở Mỹ sau đây 2 năm.

Lực sĩ Trần Minh Trí (áo đỏ) đã giành HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: PHÙNG CƯỜNG

IWF đã gởi văn bản cập nhật những nội dung và chương trình vòng loại tranh suất Olympic 2028 vào ngày 7-10 mới nhất tới tất cả Liên đoàn cử tạ quốc gia thành viên.

Môn cử tạ Olympic 2028 sẽ tổ chức 6 hạng cân nam (65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg) và 6 hạng cân nữ (53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg). Mỗi hạng cân có 10 suất chính thức thi đấu, qua đó môn cử tạ Olympic 2028 sẽ có 120 lực sĩ góp mặt. Đáng chú ý, quy định chỉ cho phép mỗi quốc gia có 1 lực sĩ tại 1 hạng cân chính thức của Olympic 2028.

Giai đoạn vòng loại để xếp hạng thành tích vòng loại Olympic (OQR) tổ chức thi đấu các giải quốc tế từ ngày 27-7-2026 tới 7-5-2028. Giai đoạn vòng loại chia thành 2 giai đoạn nhỏ (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2).

Theo quy định, tổng thành tích/điểm xếp hạng mà từng lực sĩ đạt được trong cùng 1 hạng cân Olympic sẽ được đưa vào OQR gồm 3 kết quả tổng thành tích tốt nhất từ ​​Giai đoạn 1 và 2 kết quả tổng thành tích tốt nhất tại ​​Giai đoạn 2.

Sau khi kết thúc các giải vòng loại, 8 lực sĩ giữ vị trí cao nhất 6 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ sẽ nhận suất chính thức đến Mỹ dự Olympic 2028.

Ngoài ra, 6 lực sĩ nam, 6 lực sĩ nữ có thứ hạng cao nhất trên xếp hạng thế giới từng hạng cân (ngoài nhóm lực sĩ đã được suất theo kết quả vòng loại) cũng được trao suất chính thức.

Quốc gia chủ nhà Mỹ được trao 3 suất nam, 3 suất nữ dự Olympic 2028. IWF cũng trao 3 suất nam, 3 suất nữ đặc cách và đây là những người cuối cùng được tới Olympic 2028.

Theo quy định, kết quả thi đấu Giải vô địch thế giới 2026, 2027, 2028 có tính điểm tích lũy cho VĐV tranh suất Olympic 2028. Đồng thời, thành tích các giải vô địch châu lục 2026, 2027, 2028 sẽ tích lũy điểm cho VĐV. Ngoài những giải trên, nhiều giải vòng loại chính thức của IWF là cơ hội giúp VĐV đạt kết quả giành thêm điểm để cải thiện vị trí xếp hạng cho mình.

Vừa qua, Đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự 4 lực sĩ gồm K’Dương, Trần Minh Trí, Quàng Thị Tâm, Nguyễn Hoài Thương tại ASIAD 20 và đạt 1 HCĐ hạng cân 65kg nam của Trần Minh Trí.

Với những thông báo về nội dung của Olympic 2028, đội tuyển cử tạ Việt Nam bắt đầu xây dựng kế hoạch chuẩn bị ngay sau ASIAD 20. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là nỗ lực đạt suất chính thức dự Olympic 2028.

Lực sĩ Quàng Thị Tâm đã tranh tài tại ASIAD 20. Ảnh: PHÙNG CƯỜNG

Đội từng có 1 VĐV dự Olympic 2024 tại Pháp là Trịnh Văn Vinh (61kg nam). Sau 4 năm, hạng cân thi đấu và thể thức chuyên môn tại vòng loại tranh suất Olympic 2028 môn cử tạ thay đổi hoàn toàn. Do đó, cử tạ Việt Nam phải bắt nhịp phù hợp để đạt mục tiêu đặt ra.

Lực sĩ Trần Minh Trí sau khi chuyển đổi nội dung thi đấu nên là gương mặt nhận kỳ vọng có thể thành công các giải vòng loại Olympic. Tuy nhiên, việc tìm cơ hội tranh huy chương Olympic 2028 vẫn là thách thức rất lớn đối với lực sĩ cử tạ Việt Nam.

MINH CHIẾN