Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026:

Đông đảo anh tài võ thuật tổng hợp MMA tham dự Đại hội

SGGPO

Ban tổ chức môn võ thuật tổng hợp MMA tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho biết tất cả võ sĩ nổi bật nhất sẽ có mặt thi đấu.

Môn võ thuật tổng hợp MMA lần đầu có mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Môn võ thuật tổng hợp MMA lần đầu có mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn võ thuật tổng hợp MMA lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, dự kiến thu hút gần 100 võ sĩ nam, nữ thuộc hơn 10 đơn vị trên cả nước.

Các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 3 đến 5-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), với 10 bộ huy chương. Trong đó, MMA hiện đại gồm 5 hạng cân: 56kg, 60kg, 71kg nam và 49kg, 60kg nữ; MMA truyền thống có 5 hạng cân: 60kg, 65kg, 77kg nam và 54kg, 60kg nữ.

Giải dự kiến có sự góp mặt của một số tuyển thủ từng tham dự SEA Games 33-2025 như Trần Ngọc Lượng, Quàng Văn Minh, Phạm Văn Nam, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, Dương Thị Thanh Bình và Lê Ngọc Thu.

Theo điều lệ, mỗi đơn vị được đăng ký một võ sĩ ở mỗi hạng cân. Các trận đấu diễn ra trong 2 hiệp; nếu hòa sau thời gian chính thức, hai võ sĩ sẽ đấu thêm hiệp phụ một phút để phân định thắng thua. Giải áp dụng luật thi đấu MMA châu Á năm 2025 cùng các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Do lần đầu được tổ chức tại Đại hội, công tác trọng tài và giám sát chuyên môn được chú trọng nhằm bảo đảm tính công bằng. Ban tổ chức sẽ họp kỹ thuật ngày 2-12 để chốt danh sách võ sĩ tham dự.

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MINH CHIẾN

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