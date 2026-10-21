Võ sĩ MMA Lò Thị Phung chọn tranh tài môn jujitsu

Nữ võ sĩ Lò Thị Phung sẽ không tham gia môn võ thuật tổng hợp MMA tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nhưng sẽ thi đấu jujitsu.

Võ sĩ MMA Lò Thị Phung vừa dự ASIAD 20 nhưng sẽ thi đấu jujitsu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Từng khoác áo đội tuyển MMA Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, Lò Thị Phung quyết định thi đấu môn jujitsu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đây là môn sở trường của cô, đồng thời phù hợp quy định mỗi VĐV chỉ được đăng ký một môn tại Đại hội.

Jujitsu sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28-11 tại Nhà thi đấu Bình Dương (TPHCM), với 26 bộ huy chương thuộc các nội dung Gi (48kg, 52kg, 57kg, 63kg; trên 63kg nữ; 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, trên 85kg nam); NoGi (45kg, 52kg, 70kg nữ; 56kg, 69kg nam); fighting (48kg, 52kg, 57kg, trên 63kg nữ; 62kg, 69kg, 77kg, trên 85kg nam); duo classic (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).

Trong khi đó, MMA lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội, diễn ra từ ngày 1 đến 7-12. Các võ sĩ sẽ tranh tài 10 bộ huy chương ở hai thể thức MMA hiện đại và MMA truyền thống dành cho nam, nữ, bao gồm 56kg, 60kg, 71kg MMA hiện đại nam; 49kg, 60kg MMA hiện đại nữ; 60kg, 65kg, 77kg MMA truyền thống nam; 54kg, 60kg MMA truyền thống nữ.

MINH CHIẾN