Võ sĩ MMA Việt Nam được cơ hội nhận nửa tỷ đồng nếu có HCV tại ASIAD 20

Sau khi thống nhất kế hoạch chuyên môn tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam – VMMAF công bố mức thưởng động viên các võ sĩ đạt huy chương.

Võ sĩ Lò Thị Phung (áo đỏ) được trao suất dự môn MMA tại ASIAD 20. Ảnh: NGỌC HÒA

Chiều tối ngày 9-9, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam – VMMAF công bố sẽ thưởng “nóng” thành tích huy chương khi VĐV võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam giành được tại ASIAD 20.

Theo đó, nếu tuyển thủ Việt Nam nào giành HCV thì mức thưởng “nóng” là 500 triệu đồng còn HCB là 200 triệu đồng, trong khi HCĐ là 100 triệu đồng.

Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam – ông Ngô Đức Quỳnh cho biết: “Đây là sự động viên tinh thần để tập thể Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn, nỗ lực thi đấu hướng tới kết quả tốt nhất”.

Môn võ thuật tổng hợp MMA lần đầu được tổ chức tại ASIAD 20. Tại ASIAD, MMA có 6 bộ huy chương gồm 60kg, 71kg MMA hiện đại nam; 65kg, 77kg MMA truyền thống nam; 54kg MMA hiện đại nữ; 60kg MMA truyền thống nữ, diễn ra từ ngày từ 20-9 tới 22-9.

Đội tuyển MMA Việt Nam được Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á trao 2 suất chính thức tranh tài ASIAD 20 cho Võ sĩ Quàng Văn Minh và Lò Thị Phung.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao quốc tế chính thức lần thứ 2 mà Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam tham dự.

Năm ngoái, võ sĩ Việt Nam đã tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33-2025 (SEA Games 33-2025) ở Thái Lan.

MINH CHIẾN