Cử tạ Việt Nam chờ “quả ngọt” từ ASIAD 20

Các lực sĩ cử tạ Việt Nam đã đặt chân tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) chuẩn bị cho nhiệm vụ chinh phục huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Tuyển cử tạ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu ASIAD 20. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lãnh đội Nguyễn Mạnh Thắng của Đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết: “Các lực sĩ giữ trạng thái tốt khi có mặt ở Nhật Bản và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tranh tài ASIAD 20. Rất hy vọng từng đô cử làm tốt chuyên môn, đúng như quá trình tập huấn thời gian qua”.

Sáng ngày 21-9, Đội tuyển cử tạ Việt Nam là những thành viên tiếp theo có mặt tại Nhật Bản tham dự ASIAD 20.

Tại kỳ ASIAD 19 tổ chức năm 2023, Đội tuyển cử tạ Việt Nam không giành được huy chương. Nhưng năm nay, toàn đội hướng đến mục tiêu phấn đấu cải thiện thành tích, với nỗ lực có huy chương ở ASIAD 20 từ nhóm lực sĩ trọng điểm.

16 hạng cân chính thức sẽ tranh tài tại Nhật Bản theo nội dung thi đấu mới là: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg (nam); 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ).

Ban tổ chức cử tạ ASIAD 20 tiếp tục tính kết quả thi đấu tổng cử trao huy chương cho lực sĩ từng hạng cân, dù ban đầu chỉ xét thành tích huy chương đối với từng kết quả chuyên môn cử giật và cử đẩy trong mỗi nội dung.

Trước khi sang ASIAD 20 tranh tài, các lực sĩ của cử tạ Việt Nam đã được tập huấn tại Trung Quốc. Do vậy, lần lượt những đô cử như Quàng Thị Tâm, Trần Minh Trí, K’Dương đang rất sẵn sàng nhập cuộc tranh huy chương.

Quàng Thị Tâm là niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: AWF

Năm nay, chuyên gia Li Shunzhu (Trung Quốc) đã mang nhiều nét mới trong giáo án tập huấn cho lực sĩ Việt Nam, với kế hoạch tập trung trọng điểm nâng khối lượng qua từng chu kỳ.

Cử tạ Việt Nam chỉ đăng ký dự 4 hạng cân tại ASIAD 20, nhưng đã xác định rõ nội dung có cơ hội cạnh tranh huy chương cho đô cử chủ lực. Lãnh đội Nguyễn Mạnh Thắng tiết lộ, chiến thuật đăng ký từng hạng cân phù hợp sẽ tạo ra bất ngờ cho đối thủ, là điều quyết định thành công.

Tại ASIAD 20, lực sĩ Nguyễn Hoài Thương dự nội dung 53kg nữ; K’Dương tranh tài hạng 60kg nam; Trần Minh Trí hạng 65kg nam; Quàng Thị Tâm thi đấu hạng 57kg nữ. Đội cử tạ Việt Nam tranh tài từ ngày 23-9 đến 25-9. Môn cử tạ ASIAD 20 tổ chức từ ngày 23-9 tới 29-9.

MINH CHIẾN