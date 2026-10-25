5 lực sĩ cử tạ Việt Nam bước vào cuộc chinh phục suất Olympic 2028

Đội tuyển cử tại Việt Nam lên đường tới Trung Quốc thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 và cũng là vòng loại đầu tiên tích điểm tranh suất Olympic 2028.

Lực sĩ Trần Minh Trí của cử tạ Việt Nam. Ảnh: M.TRÍ

Tin vào lớp trẻ

Hôm nay (25-10), toàn đội cử tạ Việt Nam sang Ningbo (Trung Quốc) dự Giải vô địch thế giới 2026 với 5 lực sĩ gồm Nguyễn Hoài Hương (23 tuổi), Quàng Thị Tâm (23 tuổi), Trần Minh Trí (22 tuổi), K’Dương (19 tuổi) và Nguyễn Thành Duy (17 tuổi).

Trong số này, lực sĩ Trần Minh Trí vừa giành HCĐ hạng cân 65kg nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) còn Nguyễn Thành Duy đạt HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Họ là 2 gương mặt quan trọng được Đội tuyển cử tạ Việt Nam tìm cơ hội giành huy chương thế giới năm nay, đồng thời tích điểm tích cực ở hạng cân 65kg nam tiến đến tranh chấp suất Olympic 2028.

“Mỗi tuyển thủ đều có mục tiêu chuyên môn tại Giải vô địch thế giới 2026. Đây là lực lượng VĐV trẻ nhiều tiềm năng của cử tạ Việt Nam nên chúng tôi trao cơ hội để họ thi đấu, tích lũy điểm chuyên môn hướng đến tranh suất Olympic 2028”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) Nguyễn Huy Hùng trao đổi.

Ngay sau khi về nước từ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), 4 lực sĩ Nguyễn Hoài Hương, Quàng Thị Tâm, K’Dương, Trần Minh Trí trở lại sàn tập với khối lượng tăng cường chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới 2026. Ban huấn luyện cho biết các thông số thành tích cử giật, cử đẩy tại ASIAD 20 là kinh nghiệm quan trọng để họ điều chỉnh sẵn sàng trở lại Trung Quốc thi đấu.

Thể thức tranh suất Olympic 2028 khắc nghiệt

Nguyễn Thành Duy là gương mặt được chờ đợi có thành tích tốt tại Giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Liên đoàn cử tạ thế giới IWF thông báo chính thức 6 hạng cân nam (65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg) và 6 hạng cân nữ (53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg) sẽ diễn ra tại Olympic 2028.

Mỗi hạng cân sẽ có 10 VĐV chính thức tham dự, qua đó toàn môn cử tạ Olympic 2028 có tổng 120 lực sĩ được trao suất. Quy định chỉ cho phép mỗi quốc gia được 1 lực sĩ tại 1 hạng cân chính thức Olympic 2028.

Giai đoạn xếp hạng thành tích vòng loại Olympic (OQR) tổ chức thi đấu nhiều giải quốc tế từ ngày 27-7-2026 tới 7-5-2028. Trong đó, 2 giai đoạn nhỏ (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2) sẽ tổ chức.

Giải vô địch thế giới 2026 được tính kết quả tích điểm đầu tiên với tranh suất Olympic 2028. Tháng 12 sẽ tiếp tục diễn ra Giải vòng loại Olympic 2028. Năm 2027 có 4 sự kiện được tính kết quả tính điểm tranh suất Olympic 2028 gồm vòng loại thứ 2 (tháng 2-2027), vòng loại thứ 3 (tháng 6-2027), vòng loại thứ 4 (tháng 11-2027), Giải vô địch châu Á 2027, Giải vô địch thế giới 2027.

Theo quy định, tổng thành tích/điểm xếp hạng do từng lực sĩ đạt được trong cùng 1 hạng cân Olympic sẽ đưa vào OQR gồm 3 tổng thành tích tốt nhất từ ​​Giai đoạn 1, và 2 tổng thành tích tốt nhất từ ​​Giai đoạn 2.

Sau khi kết thúc các giải vòng loại, 8 lực sĩ giữ vị trí cao nhất của 6 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ nhận suất chính thức dự Olympic 2028. Ngoài ra, 6 lực sĩ nam, 6 lực sĩ nữ có thứ hạng cao nhất trên xếp hạng thế giới từng hạng cân (ngoài nhóm lực sĩ đã được suất theo kết quả vòng loại) được trao suất chính thức.

Quốc gia chủ nhà Mỹ được trao 3 suất nam, 3 suất nữ dự Olympic 2028. IWF cũng trao 3 suất nam, 3 suất nữ đặc cách và đây là những người cuối cùng được tới Olympic 2028.

Cử tạ Việt Nam từng đạt 1 suất chính thức dự Olympic 2024 tại Pháp (lực sĩ Trịnh Văn Vinh). Mục tiêu hướng đến Olympic 2028 là phấn đấu giành nhiều hơn 1 suất chính thức.

Giải vô địch thế giới 2026 diễn ra từ 27-10 tới 8-11 với 531 lực sĩ từ 99 đội tuyển trên toàn thế giới tham gia. 8 hạng cân nữ tổ chức thi đấu gồm 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg. 8 hạng cân nam tổ chức gồm 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg.

MINH CHIẾN