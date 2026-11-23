Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đương kim vô địch Hà Nội thắng dễ Đồng Nai tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng, qua đó sớm giành vé vào trận bán kết môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Tuyển thủ Nguyễn Đa Hải tỏa sáng để đưa futsal Hà Nội sớm vào bán kết. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều tối 23-11, lượt trận thứ hai bảng B môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Đồng Nai. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở trận ra quân, vì vậy đội giành thêm 3 điểm sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Với dàn tuyển thủ futsal Việt Nam chất lượng như Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải, Phạm Văn Tú,... Hà Nội cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp so với đối thủ. Trong khi đó, Đồng Nai chủ yếu sử dụng những cầu thủ trẻ mới 18-19 tuổi, đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

Sự khác biệt về lực lượng nhanh chóng được thể hiện trên sân. Các tuyển thủ quốc gia trở thành đầu tàu, giúp Hà Nội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lần lượt Nguyễn Đình Văn, Đa Hải và Minh Quang ghi bàn, mang về chiến thắng 3-0 cho đội bóng thủ đô. Chiến thắng này giúp Hà Nội có trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận.

Các cầu thủ trẻ Đồng Nai (áo xanh) sẽ tranh tấm vé vào bán kết với Quảng Ninh. ẢNH: TÂM HÀ

Cùng với trận đấu sớm giữa Quảng Ninh và Lâm Đồng, khi phần thắng 8-2 nghiêng về Quảng Ninh, đã trực tiếp đưa thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sớm hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng. Bởi ngay cả khi Quảng Ninh hay Đồng Nai có bằng điểm với Hà Nội sau khi khép lại vòng bảng, đại diện đến từ Thủ đô vẫn chắc chắn đứng đầu bảng B nhờ hơn kết quả đối đầu.

Ở lượt trận cuối ngày 25-11, Quảng Ninh sẽ đối đầu Đồng Nai. Hai đội hiện cùng có 3 điểm và cạnh tranh vị trí còn lại của bảng đấu. Trong khi đó, cuộc so tài giữa Hà Nội với Lâm Đồng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Lâm Đồng đã chính thức đứng cuối bảng sau hai thất bại. Đây cũng là cơ hội để HLV Nguyễn Đình Hoàng tính toán, xoay tua lực lượng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết.

Ở bảng A, sự chú ý sẽ đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa TPHCM và Đồng Tháp vào ngày 24-11. Cả hai đội đều đã có 6 điểm và sớm giành quyền đi tiếp, nhưng vẫn phải cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế khi chỉ cần một kết quả hòa để giữ vị trí số 1.

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HỮU THÀNH