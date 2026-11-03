Futsal Việt Nam thua Kyrgyzstan khi trận đấu chỉ còn 53 giây

Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại 1-2 trước chủ nhà Kyrgyzstan trong trận giao hữu tối 3-11, với bàn thua quyết định khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 53 giây.

Đội hình thi đấu của tuyển futsal Việt Nam trong trận giao hữu với Kyrgyzstan. ẢNH: TRẦN ANH MINH

Hơn 2 năm trước, Việt Nam từng thất bại trước Kyrgyzstan tại Giải futsal châu Á 2024, qua đó chính thức lỡ hẹn với Futsal World Cup 2024. Trong lần tái đấu đối thủ Trung Á ngay trên sân khách, thầy trò HLV Diego Giustozzi mang đến đội hình có nhiều thay đổi, với lực lượng được trẻ hóa nhằm chuẩn bị cho hành trình săn vé dự Futsal World Cup 2028.

Hai trận giao hữu tại Kyrgyzstan nằm trong kế hoạch tập huấn, tích lũy kinh nghiệm quốc tế của đội tuyển. Trận đầu tiên diễn ra tối 3-11 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu futsal thuộc Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan, với đông đảo khán giả chủ nhà đến cổ vũ.

Kyrgyzstan nhập cuộc tốt hơn và liên tục gây sức ép lên khung thành Việt Nam. Những cú dứt điểm từ Murzakulov Semetei và Tokoev Arslanbek buộc thủ môn Hồ Văn Ý phải trổ tài cứu thua. Đến phút thứ 6, đội chủ nhà có bàn mở tỉ số. Từ tình huống đá biên, Zamirbekov Zhenishbek đưa bóng căng vào góc cao khung thành để Iliasov Bektur băng vào đánh đầu cận thành làm tung lưới đội khách.

Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, ở cơ hội đáng chú ý khi trận đấu chỉ còn 20 giây, Châu Đoàn Phát không thể thắng thủ môn Akmataliev Bekbolot trong tình huống đối mặt.

Đội tuyển futsal Việt Nam tích luỹ thêm những kinh nghiệm thông qua trận giao hữu chất lượng với Kyrgyzstan. ẢNH: KFU

Sang hiệp 2, HLV Diego Giustozzi đưa Phạm Văn Tú vào thay Hồ Văn Ý. Với khả năng chơi chân tốt, Văn Tú góp phần giúp Việt Nam đẩy cao đội hình, tạo thế trận giằng co với đội chủ nhà. Dù vậy, việc dâng cao cũng khiến khung thành Việt Nam đối mặt với không ít nguy hiểm.

Trong một tình huống phản công, Talaibekov Daniar có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được Văn Tú.

Năm phút cuối trận, HLV Diego Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play, trao áo thủ môn cho Từ Minh Quang để tăng cường sức ép tấn công.

Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ một phút sau, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Đa Hải, Từ Minh Quang di chuyển cắt mặt rồi dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng vào lưới Kyrgyzstan, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Đội khách trở lại với cách chơi 4 cầu, 1 thủ môn và tiếp tục tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 37, Đa Hải có cơ hội đối mặt thủ môn Kyrgyzstan nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỉ số hòa 1-1, kịch tính bất ngờ xảy ra. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 53 giây, thủ môn Bekbolot dâng cao tham gia tấn công và tung đường chuyền chính xác để Shokhrukh tung cú sút chéo góc rất mạnh, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Kyrgyzstan.

Vào lúc 20g30 ngày 5-11, futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ 2 và cũng là trận cuối cùng với Kyrgyzstan trong chuyến tập huấn tại quốc gia Trung Á.

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HỮU THÀNH