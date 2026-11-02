Futsal nữ Việt Nam ra mắt tân HLV, hướng đến AIMAG 2027

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ra mắt tân HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết, hăng hái tập luyện hướng đến 2 trận giao hữu với New Zealand và xa hơn là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG 2027).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hội quân trở lại vào chiều 2-11. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều tối 2-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), mở đầu đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế với New Zealand vào giữa tháng 11 tới.

Đây cũng là lần đầu tiên toàn đội bước vào quá trình chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết. Sự xuất hiện của nhà cầm quân sinh năm 1983 mở ra một giai đoạn mới, hứa hẹn mang đến những điều chỉnh trong cách vận hành và định hướng phát triển cho đội tuyển futsal Việt Nam.

“Nữ tướng” Huỳnh Thị Thanh Khiết quê Cần Thơ, trưởng thành trong môi trường bóng đá nữ TPHCM, cùng thời với những tên tuổi như Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Kim Hồng... Sau khi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2011 khép lại, cô phải chuyển hướng sự nghiệp vì một số lý do riêng.

Từ đây, Huỳnh Thị Thanh Khiết bén duyên với futsal, bắt đầu từ công việc trợ lý trước khi từng bước khẳng định năng lực, đảm nhận vai trò dẫn dắt đội nữ Thái Sơn Nam TPHCM và hiện tại là đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Đồng hành cùng tân HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết là 2 nam cộng sự giàu kinh nghiệm là HLV thủ môn Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1970) cùng kỷ lục gia Quả bóng vàng futsal Việt Nam Trần Văn Vũ.

Theo danh sách triệu tập, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần này có 16 cầu thủ, gồm 3 thủ môn. Nòng cốt lực lượng đến từ CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM và Trung tâm TDTT Thống Nhất (TPHCM). Ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho một số gương mặt mới nhằm trẻ hóa đội hình, tìm kiếm thêm nhân tố tiềm năng.

Tân HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Trong đó, đáng chú ý có H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh (Thái Sơn Nam TPHCM) và Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất). Việc bổ sung những cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh, đồng thời giúp HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết có thêm phương án nhân sự cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Ở buổi tập đầu tiên, các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với giáo án của ban huấn luyện, tích cực thực hiện các nội dung rèn luyện thể lực, kỹ thuật và phối hợp chiến thuật. Không khí tập luyện diễn ra nghiêm túc, hào hứng, thể hiện quyết tâm của toàn đội trong giai đoạn khởi động cho những mục tiêu phía trước.

HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết cho biết: “Hai trận giao hữu với New Zealand là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng thích nghi và sự kết nối giữa các vị trí. Tôi cũng đặt kỳ vọng vào những gương mặt trẻ lần này. Thông qua các trận đấu thực tế, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở đánh giá điểm mạnh, hạn chế của từng cầu thủ, từ đó điều chỉnh nhân sự và chiến thuật phù hợp”.

Theo kế hoạch, hai đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand đá giao hữu vào ngày 12 và 14-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng.

Đợt tập trung lần này của cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho AIMAG 2027. Theo thông báo của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), đại hội sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến 8-4-2027.

Một số hình ảnh của đội tuyển futsal nữ Việt Nam (ẢNH: TÂM HÀ)

HLV thủ môn kỳ cựu Nguyễn Đức Duy từng huấn luyện đội tuyển nam và nữ của futsal Việt Nam

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Vân Anh

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu với New Zealand trong tháng 11

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HỮU THÀNH