Futsal Việt Nam đảo lộn kế hoạch vì AIMAG 2026 bị hoãn

Việc Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á - AIMAG 2026 dời thời điểm tổ chức sang cuối tháng 3-2027 khiến kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển futsal Việt Nam phải điều chỉnh.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam vẫn tiếp tục sang Kyrgyzstan và Nga tập huấn dù AIMAG 2026 bị hoãn. ẢNH: TÂM HÀ

Theo kế hoạch ban đầu, AIMAG 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 21-12 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định lùi đại hội đến cuối tháng 3-2027, buộc hai đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam phải thay đổi kế hoạch chuyên môn, khi 2 đội đều đã xây dựng chương trình tập luyện, thi đấu quốc tế nhằm hướng đến sân chơi châu lục này.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Dù AIMAG 2026 bị hoãn, thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn giữ nguyên kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 11, xem đây là cơ hội để duy trì phong độ và nâng cao trình độ chuyên môn.

Cụ thể, ngày 1-11, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Kyrgyzstan, thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển nước này vào ngày 3 và 5-11. Ngày 6-11, toàn đội di chuyển sang và thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào ngày 8 và 10-11.

Châu Đoàn Phát cùng đồng đội dự kiến trở về TPHCM ngày 11-11, trước khi các cầu thủ trở lại đơn vị chủ quản để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra tại TPHCM từ ngày 20 đến 29-11.

Việc duy trì các trận giao hữu giúp HLV Diego Giustozzi có thêm cơ hội kiểm tra lực lượng, đánh giá những gương mặt mới và hoàn thiện lối chơi. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trong hành trình hướng đến mục tiêu giành vé dự Futsal World Cup 2028.

Dẫu vậy, việc AIMAG 2026 được dời sang cuối tháng 3-2027 còn có thể kéo theo những điều chỉnh đối với lịch thi đấu futsal trong nước. Các giải quốc gia năm 2027 nhiều khả năng phải được sắp xếp lại để phù hợp với quá trình tập trung, tập huấn và thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam, bảo đảm lực lượng có đủ thời gian chuẩn bị cho mục tiêu tại AIMAG 2026.

Khép lại chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga, các tuyển thủ futsal Việt Nam trở về TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Đây cũng là bài toán cần được tính toán sớm nhằm hạn chế xáo trộn lịch thi đấu của các CLB, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển futsal Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có kế hoạch hội quân trở lại tại TPHCM trong tháng 11 để chuẩn bị tham dự AIMAG 2026. Tuy nhiên, khi giải đấu không diễn ra theo lịch ban đầu, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ tiếp tục chương trình tập luyện và thi đấu giao hữu quốc tế.

Đáng chú ý, các đội khách mời đã lên kế hoạch sang TPHCM thi đấu nên những trận giao hữu dự kiến vẫn được tổ chức. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ gặp New Zealand vào ngày 12 và 14-11, trước khi chạm trán đội tuyển futsal nữ Nga vào ngày 19 và 21-11.

Những trận đấu này trở thành cơ hội để HLV Nguyễn Đình Hoàng rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế, thay vì để quá trình chuẩn bị bị gián đoạn hoàn toàn vì lịch thi đấu châu lục thay đổi.

HỮU THÀNH