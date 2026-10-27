Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 bất ngờ hoãn tổ chức

Trước diễn biến khó lường ở Saudi Arabia, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 6 – AIMAG 6-2026 hoãn tổ chức, dời sang năm 2027.

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 6-2026 hoãn tổ chức để chuyển sang năm 2027. Ảnh: OCA

Thông tin trên được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức chủ nhà Saudi Arabia thông báo tới Ủy ban Olympic các quốc gia thành viên tại châu Á vào ngày 26-10.

Ủy ban Olympic Việt Nam đã nhận được thông báo chính thức của OCA.

Thời điểm tổ chức mới của AIMAG 6 dự kiến diễn ra từ 28-3 tới 8-4-2027. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, AIMAG sẽ diễn ra từ ngày 11-12 tới 21-12 ở Riyadh (Saudi Arabia) nhưng tình hình chiến sự tại đây đã trở thành mối quan ngại của nhiều quốc gia.

Hội đồng Olympic châu Á và Ban tổ chức chủ nhà Saudi Arabia thông báo có 18 môn (25 phân môn) chính thức được tổ chức gồm: Bóng rổ 3x3, boxing, billiards, cờ, futsal, bóng ném, judo, jujitsu, kabaddi, karate, võ thuật tổng hợp MMA, muay, padel, squash, taekwondo, teqball, cử tạ, vật, tranh 122 bộ huy chương.

Trong số này, môn karate sẽ diễn ra các nội dung biểu diễn (kata) và đối kháng (kumite); môn võ thuật tổng hợp MMA sẽ thi đấu các nội dung MMA hiện đại, MMA truyền thống; môn taekwondo thi đấu quyền biểu diễn và đối kháng. Đây cũng là lần đầu tiên, MMA góp mặt chính thức tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á.

Nhiều đội tuyển thể thao quốc gia của Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn chuẩn bị dự AIMAG 6. Tuy nhiên, thời điểm Đại hội này tổ chức sát với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Ngay khi nhận có thông báo chính thức thay đổi thời gian tổ chức của AIMAG 6, một số đội tuyển thể thao quốc gia của Việt Nam đã kết thúc kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội này.

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MINH CHIẾN