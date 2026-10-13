Thể thao Việt Nam trước thế khó ở AIMAG 2026

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 – AIMAG 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thể thao Việt Nam thực hiện trong tháng 12 năm nay.

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 sẽ tổ chức tại Saudi Arabia trong tháng 12. Ảnh: OCA

Thể thao Việt Nam đã đăng ký sơ bộ một số đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài AIMAG 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11-12 tới 21-12 tại Riyadh (Saudi Arabia). Đáng chú ý thời điểm này, tình hình chiến sự tại thành phố Riyadh (Saudi Arabia) là mối quan tâm từ nhiều đoàn thể thao, trong đó có Việt Nam. Do thế, ngành thể thao Việt Nam đang thận trọng chuẩn bị lực lượng VĐV góp mặt AIMAG 2026.

Hội đồng Olympic châu Á và Ban tổ chức chủ nhà Saudi Arabia đã thông báo 18 môn (25 phân môn) chính thức được tổ chức gồm: Bóng rổ 3x3, boxing, billiards, cờ, futsal, bóng ném, judo, jujitsu, kabaddi, karate, võ thuật tổng hợp MMA, muay, padel, squash, taekwondo, teqball, cử tạ, vật, tranh 122 bộ huy chương.

Trong số này, môn karate sẽ diễn ra các nội dung biểu diễn (kata) và đối kháng (kumite); môn võ thuật tổng hợp MMA sẽ thi đấu các nội dung MMA hiện đại, MMA truyền thống; môn taekwondo thi đấu quyền biểu diễn và đối kháng. Đây cũng là lần đầu tiên, MMA góp mặt chính thức tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á.

Điểm khó cho Thể thao Việt Nam là thời điểm AIMAG 2026 tranh tài sẽ trùng giai đoạn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra. Dù thế, Cục TDTT Việt Nam và các bộ môn dự kiến cử một số đội tuyển quốc gia tham dự AIMAG 2026 với kế hoạch thời gian chuẩn bị phù hợp, không chồng chéo với giải trong nước.

Giám đốc AIMAG 2026 của chủ nhà Saudi Arabia, ông Moneerah Al-Sudairy mới đây cho biết Ban tổ chức sẽ tiến hành Đại hội với những điều kiện tốt nhất.

AIMAG 2026 dự kiến thu hút hơn 4.000 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á tham gia. Ban tổ chức Đại hội sẽ tổ chức nơi ở theo mô hình Làng VĐV trong quá trình dự giải.

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MINH CHIẾN