Đội tuyển futsal Việt Nam miệt mài rèn quân hướng đến AIMAG 2026

Dưới cái nóng chạm ngưỡng 35 độ C bên trong Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), những cánh quạt thông gió vẫn quay hết công suất. Đúng 10 giờ sáng, các tuyển thủ futsal Việt Nam “xách giày” bước vào thảm sàn để bắt đầu buổi tập kéo dài đến giữa trưa.

Đội tuyển futsal Việt Nam tích cực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 (AIMAG). CLIP: HỮU THÀNH

Mồ hôi thấm đẫm áo, vắt đến 2 lần vẫn chưa khô, nhưng sự quyết tâm vẫn được duy trì trong từng bài phối hợp. Những gương mặt dày dạn kinh nghiệm luôn tận tình chỉ bảo đàn em, từ cách di chuyển, chọn vị trí đến phối hợp nhóm. Chiều ngược lại, các tài năng trẻ cũng nỗ lực thể hiện bản thân để chứng minh mình xứng đáng được ban huấn luyện trao cơ hội.

Đây là giai đoạn nước rút để thầy trò HLV Diego Giustozzi hoàn thiện lối chơi, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG).

Tài năng trẻ Nguyễn Thạc Hiếu (số 30) của Thái Sơn Bắc. ẢNH: TÂM HÀ

Theo HLV Giustozzi, khoảng 50% lực lượng đội tuyển hiện tại là những cầu thủ trẻ. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị cho giải đấu trước mắt, ông muốn tận dụng quãng thời gian này để xây dựng lớp kế cận đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ trong tương lai, đồng thời chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh.

Như ở đợt tập trung lần này, đội vắng 2 trụ cột Nguyễn Mạnh Dũng, Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TPHCM) cùng fixo Trần Quan Nguyên (Thái Sơn Bắc) vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Giustozzi nhìn nhận đây cũng là dịp để những cầu thủ trẻ chứng minh năng lực. Ông đánh giá cao Nguyễn Trọng Kiên sau màn thể hiện tại giải Giao hữu ở Thái Lan hồi tháng 8, đồng thời đặt kỳ vọng vào những gương mặt tiềm năng như Đinh Bộ Thành.

HLV Giustozzi trải lòng: “Điều quan trọng không chỉ là tìm người thay thế khi trụ cột vắng mặt, mà còn giúp các cầu thủ trẻ từng bước đủ sức cạnh tranh vị trí bằng năng lực của mình, để họ tự tin đảm nhận nhiệm vụ”.

HLV Diego Giustozzi cùng phiên dịch viên Võ Đức Lộc. ẢNH: TÂM HÀ

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại TPHCM đến hết tháng 10, sau đó sang Kyrgyzstan và Nga tập huấn trong khoảng 10 ngày. Bốn trận giao hữu ở 2 quốc gia được kỳ vọng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cường độ thi đấu quốc tế và kiểm chứng quá trình chuẩn bị. HLV Giustozzi không quá đặt nặng tỷ số ở bốn trận giao hữu, mà quan tâm nhiều hơn đến việc các học trò học hỏi được gì, tiến bộ ra sao và phản ứng thế nào trước áp lực.

Đến tháng 12, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Saudi Arabia tham dự AIMAG 2026, giải đấu quy tụ 12 đội tuyển được đánh giá là hàng đầu châu Á. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Giustozzi kiểm tra năng lực qua những trận đấu chính thức, đồng thời tìm hiểu các đối thủ trong hành trình hướng đến mục tiêu Futsal World Cup 2028.

HLV Giustozzi chia sẻ: “Tôi muốn các cầu thủ chứng minh rằng họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi cũng muốn các em có thể mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi không quá đặt nặng tỷ số ở 4 trận giao hữu. Điều tôi quan tâm hơn là các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”.

Cựu binh Nhan Gia Hưng của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Nhà cầm quân người Argentina tiếp lời: “AIMAG là giải đấu quan trọng. Tôi đã liên tục theo dõi các đội tuyển mạnh trong thời gian gần đây và nhận thấy các đối thủ đều đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị rất tốt cho giải đấu. Mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển tiến càng xa càng tốt.

Tôi tự tin vào các cầu thủ bởi các bạn trẻ đang từng bước phát triển. Tôi muốn xây dựng tâm lý thi đấu thoải mái cho toàn đội, bởi áp lực giành chiến thắng sẽ lớn hơn đối với những đội tuyển mạnh như Iran, Nhật Bản, cũng như Thái Lan hay Indonesia. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ đạt được thành tích tốt nhất có thể”.

Cuối năm 2025, HLV Giustozzi đã trao đổi với Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú về mục tiêu giành quyền tham dự Futsal World Cup 2028. Hai bên thống nhất kế hoạch duy trì khoảng 25-27 trận đấu quốc tế mỗi năm, bao gồm những trận giao hữu lẫn các giải giàu tính cạnh tranh để đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thiện cả chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Qua đó, tạo nền tảng chuẩn bị cho Giải futsal châu Á 2028 và cũng là vòng loại của đấu trường thế giới 2 năm sau.

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HỮU THÀNH