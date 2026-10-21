Tuyển futsal Việt Nam hội quân sớm, trao nhiều cơ hội cho tài năng trẻ

HLV Diego Giustozzi triệu tập nhiều cầu thủ trẻ và tân binh lên đội tuyển futsal Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026), đồng thời hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất tham dự Futsal World Cup 2028.

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026. ẢNH: QUỐC KHANH

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 26-10 tại TPHCM. Tuy nhiên, nhằm chủ động xây dựng chuyên môn, đồng thời tạo thêm thời gian để các cầu thủ trẻ hòa nhập và thể hiện năng lực, HLV Diego Giustozzi đã đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho đội tuyển tập trung sớm hơn 1 tuần tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng.

Trong đợt hội quân thứ 4 của năm 2026, HLV Diego Giustozzi triệu tập 20 cầu thủ. Hai CLB mạnh nhất trong nước là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục đóng vai trò nòng cốt với 8 thành viên. Những gương mặt còn lại đến từ các đội Sài Gòn Titans, Sahako FC và Tân Hiệp Hưng TPHCM.

Đáng chú ý, HLV Diego Giustozzi tiếp tục trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như các thủ môn Nguyễn Quốc Giàu, Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Hoàng Quân (cùng thuộc Thái Sơn Nam TPHCM), Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Thạc Hiếu (Thái Sơn Bắc) cùng những tân binh Trần Lê Bộ (Sahako FC), Bùi Đức Quyền (Tân Hiệp Hưng TPHCM)...

Bên cạnh những gương mặt mới, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có sự góp mặt của các trụ cột giàu kinh nghiệm như đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát, Hồ Văn Ý, Phạm Văn Tú, Từ Minh Quang, Châu Đoàn Phát và Nhan Gia Hưng. Đây sẽ là những nhân tố quan trọng giúp đội tuyển duy trì sự ổn định, đồng thời hỗ trợ các cầu thủ trẻ hòa nhập với môi trường thi đấu quốc tế.

Pivot trẻ sinh năm 2007 Trần Lê Bộ có lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Trong đợt tập trung này, đội tuyển futsal Việt Nam dự kiến có 2 chuyến tập huấn nước ngoài tại Kyrgyzstan và Nga, kết hợp thi đấu 4 trận giao hữu quốc tế với các đội chủ nhà. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Nga, toàn đội sẽ trở về nước vào ngày 11-11. Các cầu thủ sau đó trở lại địa phương chủ quản để tham dự môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra ở TPHCM từ ngày 20 đến 29-11.

Kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân, tập luyện trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự AIMAG 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 21-12.

HLV Diego Giustozzi đang từng bước xây dựng lực lượng, hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất tham dự Futsal World Cup 2028. Vì vậy, những sân chơi có chất lượng chuyên môn cao như AIMAG 2026 sẽ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi và nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế, qua đó hướng đến thành tích tốt tại giải.

Môn futsal nam tại AIMAG 2026 có 12 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Iran, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Afghanistan, Việt Nam, Uzbekistan, Iraq, Kuwait và Kyrgyzstan. Tại kỳ AIMAG gần nhất, tổ chức năm 2017, đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo đã lọt vào tứ kết.

Danh sách tập trung của đội tuyển futsal Việt Nam: - Thái Sơn Nam TPHCM (8): Hồ Văn Ý, Nguyễn Quốc Giàu, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Huỳnh Văn Hoài, Trần Thái Huy, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Thịnh Phát - Thái Sơn Bắc (8): Phạm Văn Tú, Nguyễn Trọng Kiên, Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Nguyễn Thạc Hiếu, Từ Minh Quang, Triệu Xuân Linh, Nguyễn Đa Hải. - Sahako FC (3): Đoàn Minh Quang, Đinh Bộ Thành, Trần Lê Bộ - Tân Hiệp Hưng TPHCM (1): Bùi Đức Quyền

Trong năm 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đạt một số kết quả đáng chú ý khi lọt vào tứ kết Giải futsal châu Á hồi tháng 2, giành hạng 3 tại Giải futsal Đông Nam Á vào tháng 4 và đoạt ngôi á quân Giải futsal giao hữu Continental Championship hồi tháng 8.

HỮU THÀNH