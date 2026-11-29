Thất bại 2-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng khiến Thể Công Viettel rơi xuống vị trí áp chót sau vòng 9 V-League 2026-2027, đồng thời kéo dài chuỗi 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Phan Tuấn Tài (áo trắng) cùng các cầu thủ Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi 13 trận không thắng. ẢNH: MINH HOÀNG

Trên sân Lạch Tray tối 29-11, Thể Công Viettel mang quyết tâm rất lớn để có thể cắt chuỗi thành tích tệ hại vừa qua. Nhưng sau 21 phút bóng lăn, đội khách phải nhận bàn thua đầu tiên. Từ tình huống thủ môn Nguyễn Văn Việt phán đoán điểm rơi không tốt, Camilo Minh tận dụng cơ hội đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel nhanh chóng có bàn gỡ sau đó 3 phút. Hernandes Rodrigues tung cú vô lê quyết đoán sau pha phối hợp bên cánh trái, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đến phút 31, đội khách tiếp tục tạo lợi thế khi Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỉ số lên 2-1.

Dẫu vậy, lợi thế của thầy trò HLV Almeida De Azevedo Silva cũng không được duy trì lâu. Duy Khang xử lý mạnh mẽ trong vòng cấm ở phút 39, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đối phương rồi dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng.

Đội trưởng Hữu Sơn tạo nên siêu phẩm để mang chiến thắng về cho Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi hiệp 1 khép lại, sân Lạch Tray bùng nổ với siêu phẩm của đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn. Từ khoảng cách gần 30m, tiền vệ xứ Nghệ tung cú sút xa khiến Văn Việt dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cứu thua, đưa Hải Phòng dẫn trước 3-2.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Văn Khang có cơ hội thuận lợi sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm ở phút 51, nhưng cú vô lê của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút còn lại, đội khách liên tục gây sức ép nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hải Phòng. Không thể tìm được bàn gỡ, Thể Công Viettel đành chấp nhận thất bại 2-3.

Giám đốc kỹ thuật Dylan Kerr có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: MINH HOÀNG

Kết quả này khiến Thể Công Viettel tiếp tục đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm, kém nhóm xếp trên 3 điểm. Trong bối cảnh V-League mùa này có 2 suất xuống hạng, vị trí hiện tại đặt đội bóng áo lính trước áp lực rất lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Đáng lo ngại hơn, chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường cho thấy sự sa sút kéo dài của Thể Công Viettel. Đội bóng này cũng đã sớm bị loại khỏi AFC Champions League Two. Nếu không sớm cải thiện phong độ, tìm lại chiến thắng, nguy cơ phải chia tay sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra.

Chiều ngược lại, chiến thắng trước Thể Công Viettel giúp Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Lee Gi-nam và Giám đốc kỹ thuật Dylan Kerr kể từ khi tiếp quản đội bóng đất Cảng, thay thế ê kíp của đồng nghiệp Đặng Văn Thành.

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HỮU THÀNH