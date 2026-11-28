Khép lại kỳ World Cup đầu tiên với 1 trận hòa và 2 trận thua, U17 Việt Nam có được trải nghiệm quý giá khi trực tiếp cảm nhận khoảng cách với bóng đá thế giới. Sau chuyến đi Qatar, các cầu thủ trẻ và cả làng bóng Việt Nam hiểu rõ hơn mình đang ở đâu.

HLV Cristiano Roland đã nghẹn ngào vì hạnh phúc lẫn nuối tiếc khi chia tay World Cup. Ông tự hào về hành trình lịch sử của học trò và cho rằng họ xứng đáng được quan tâm, đầu tư nhiều hơn, bởi đây là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Có những điều mà hàng tháng trời tập luyện cũng khó nhận ra, nhưng qua 3 trận đấu với Bỉ, New Zealand và Mali, những cầu thủ trẻ đã hiểu mình còn thiếu những gì. 5 bàn thắng cùng điểm số đầu tiên tại World Cup cho thấy những phẩm chất đáng quý của lứa cầu thủ này. Họ chơi bóng khéo léo, tự tin trước những đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực dù sự chênh lệch về trình độ và khả năng duy trì cường độ thi đấu cũng bộc lộ khá rõ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam trong trận hòa 3 - 3 với U17 New Zealand. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Ở tuổi 17, khoảng cách ấy chưa quá đáng ngại. Quan trọng hơn là trong vài năm tới, các cầu thủ Việt Nam sẽ trưởng thành và thu hẹp được bao nhiêu khoảng cách với những đối thủ từng gặp.

Bóng đá Việt Nam từng có những tài năng gây tiếng vang ở các giải trẻ vẫn chật vật tìm chỗ đứng khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Được dự World Cup ở tuổi 17 là một khởi đầu đáng mơ ước, nhưng để có vị trí vững chắc ở V-League và xa hơn là đội tuyển quốc gia vẫn còn một chặng đường dài.

Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Đại Nhân, Duy Khang… cùng đồng đội sẽ trở về CLB, mang theo những trải nghiệm khó quên từ Qatar để tiếp tục hành trình trưởng thành và tìm kiếm cơ hội khẳng định mình. Giá trị của chuyến đi ấy có lẽ phải vài năm sau mới được cảm nhận trọn vẹn, khi nhiều chàng trai tuổi 17 hôm nay trở thành trụ cột của bóng đá nước nhà.

GIA MINH