Đội bóng thành Nam đang sở hữu chuỗi phong độ vô cùng ấn tượng với 5 trận toàn thắng, giành được 19 điểm để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mạch thăng hoa này đang đứng trước thử thách cực đại trong cuộc tiếp đón CLB Công an Hà Nội (CAHN) vào tối 27-11.

Nam Định đang có hàng tấn công mạnh nhất V-League. Ảnh: VPF

Sau mùa giải đầy biến động trước đó, Nam Định đang có màn khởi đầu đầy thuận lợi ở mùa bóng 2026-2027 với sự ổn định cao. Đáng chú ý, hành trình vừa qua của đội bóng này có những thời điểm thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn bản lĩnh vượt qua.

Sức mạnh lớn nhất của Nam Định nằm ở hàng công với 18 bàn thắng – con số cao nhất trong 14 đội tham dự giải. Sự hiệu quả này đến từ lối chơi tấn công làm nền tảng và khả năng chia lửa đồng đều với 9 cầu thủ đã lập công, giúp đội bóng không còn phụ thuộc quá nhiều vào những ngôi sao như Caio hay Xuân Son.

Để ngăn chặn đà tiến của Nam Định lúc này là nhiệm vụ không hề dễ dàng, đặc biệt khi họ được thi đấu trên "chảo lửa" Thiên Trường, và CAHN có lẽ cũng không ngoại lệ. Niềm tin của khán giả thành Nam càng thêm có cơ sở khi mùa này, các cầu thủ của họ không phải tiêu hao thể lực vì di chuyển liên tục giữa đấu trường quốc nội và châu Á.

Trong khi đó CAHN đang lên tinh thần sau trận thắng Vissel Kobe, nhưng lại thiếu ổn định khi về lại V-League. Ảnh: VPF

Trái ngược với sự sung sức của đội chủ nhà, bài toán bào mòn thể lực đang là nỗi lo lớn với CAHN. Các nhà đương kim vô địch hiện còn 1 trận chưa đấu (vòng 8) và đang lên tinh thần cao độ sau chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe mới đây. Dù đã chuẩn bị lực lượng dày dặn và được VPF ưu tiên đăng ký thêm ngoại binh để xoay tua cho đấu trường khu vực lẫn châu lục, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn bộc lộ dấu hiệu quá tải. Việc phải cày ải liên tục trước các đối thủ mạnh khiến CAHN khó duy trì phong độ cao nhất tại V-League là điều dễ hiểu.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, màn so tài này hứa hẹn sẽ có chất lượng chuyên môn rất cao. Nam Định chỉ biết hòa và thua trong 5 lần đối đầu gần nhất nên đang rất quyết tâm phá "dớp". Với thực lực hiện tại của V-League, chỉ có số ít đội bóng đủ sức đánh bại CAHN, và đội bóng thành Nam hoàn toàn nằm trong số đó.

Dự đoán: 2-1

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