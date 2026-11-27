Tại lễ ra mắt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 31 do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức, câu chuyện truyền thông nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp tích cực từ đại diện các cơ quan báo chí và những người đang làm trong lĩnh vực truyền thông.

Ra mắt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Trong đó, việc xây dựng chiến lược truyền thông xuyên suốt, khai thác hiệu quả mạng xã hội và mở rộng sức ảnh hưởng của giải thưởng ra ngoài khuôn khổ một đêm gala là những vấn đề được đặt ra.

Thực tế, trong những năm qua, Báo SGGP đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông số cho Quả bóng vàng Việt Nam. Bộ phận media của báo đã phối hợp chặt chẽ với tổ Thể thao thuộc Ban Văn hóa - Thể thao để triển khai các hoạt động truyền thông, góp phần đưa hình ảnh giải thưởng đến gần hơn với người hâm mộ.

Các sản phẩm như video, thước phim reel, bài đăng trên Facebook, TikTok, YouTube từ các nền tảng của báo cũng như những kênh truyền thông bên ngoài, từ chuyên trang bóng đá đến các kênh giải trí, đều ghi nhận mức độ tương tác tích cực.

Song, với sức hút và giá trị của một giải thưởng đã có hành trình 31 năm, việc mở rộng độ phủ trên không gian mạng, xây dựng chiến lược truyền thông dài hơi và huy động thêm nguồn lực từ các cơ quan báo chí vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.

Nhà báo Huỳnh Sang, thành viên kỳ cựu Hội đồng bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam, đóng góp ý kiến đến Ban tổ chức. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Góp ý tại buổi lễ, nhà báo Huỳnh Sang cho rằng công tác truyền thông Quả bóng vàng Việt Nam cần được đầu tư bài bản và có tính liên kết hơn, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển. Ông nhấn mạnh các cơ quan báo chí chính thống cũng đang tham gia mạnh mẽ vào không gian mạng xã hội và hoàn toàn có thể cùng chung tay quảng bá một giải thưởng mang tính đại chúng cao như Quả bóng vàng Việt Nam.

Nhà báo Huỳnh Sang đặt vấn đề: “Dù đã trải qua 31 năm tổ chức, tôi cho rằng công tác truyền thông của giải thưởng vẫn chưa thực sự tương xứng với tầm vóc và sức lan tỏa vốn có. Tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác để đẩy mạnh hoạt động này? Bởi từ trước đến nay, công tác tuyên truyền dường như mới chỉ dừng ở từng giai đoạn, từng thời điểm nhất định, chứ chưa thực sự được triển khai thành chiến lược truyền thông xuyên suốt”.

Ở góc nhìn rộng hơn, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, cho rằng Quả bóng vàng Việt Nam có thể được phát triển thành một sự kiện văn hóa - thể thao có sức ảnh hưởng lớn hơn, thay vì chỉ giới hạn trong khuôn khổ một đêm gala tại nhà hát hay hội trường.

Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, từ kinh nghiệm tổ chức các giải thưởng bóng đá quốc tế, có thể nghiên cứu thêm những hoạt động bên lề để tăng tính kết nối giữa bóng đá với văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng, gợi ý có thể tổ chức các buổi tọa đàm, festival bóng đá, chương trình giao lưu giữa các Quả bóng vàng để truyền cảm hứng đến cầu thủ trẻ và người hâm mộ.

Báo SGGP gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đồng hành với Quả bóng vàng Việt Nam 2026. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Nhà báo Trần Trọng Dũng cũng nhấn mạnh vai trò của các nền tảng số trong việc mở rộng đối tượng tiếp cận. Theo ông, Quả bóng vàng Việt Nam hiện có sức ảnh hưởng rõ nét hơn ở khu vực phía Nam, vì vậy cần có thêm giải pháp để đưa giải thưởng đến gần hơn với người hâm mộ trên cả nước.

Những ý kiến đóng góp tại lễ ra mắt cho thấy kỳ vọng từ giới truyền thông đối với một giải thưởng đã có bề dày lịch sử. Tiếp nhận các góp ý và đề xuất, Ban tổ chức cho biết sẽ nghiên cứu phương thức triển khai phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại, nhưng vẫn bảo đảm gìn giữ những giá trị cốt lõi và bản sắc đã làm nên thương hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

“Ban tổ chức sẽ điều chỉnh và triển khai hoạt động truyền thông mạnh mẽ hơn, xuyên suốt trước, trong và sau đêm gala, thay vì chỉ tập trung vào những cột mốc hay thời điểm nhất định. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và đặc biệt đã làm việc với lãnh đạo, tổng biên tập các cơ quan báo chí để tìm kiếm sự phối hợp, chung tay truyền thông, giúp giải thưởng lan tỏa mạnh mẽ hơn", nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, cho biết.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức dự kiến triển khai thêm các hoạt động bình chọn đi kèm phần thưởng nhằm thu hút sự tham gia của công chúng. Qua đó, Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ tiếp cận những người thường xuyên theo dõi bóng đá mà còn đến gần hơn với những khán giả ít quan tâm đến môn thể thao này.

Liên quan đến vấn đề truyền hình trực tiếp và bản quyền, nhà báo Nguyễn Khắc Văn thông tin, năm nay có điểm mới khi 3 đơn vị gồm Báo SGGP, Báo Điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát Thanh, Truyền hình TPHCM (HTV) cùng về chung mái nhà là Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ban tổ chức đã mời HTV tham gia chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải, đồng thời khẳng định tôn trọng vai trò và việc khai thác nội dung của FPT Play. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn chia sẻ: “Hy vọng FPT Play sẽ cùng chung sức, phối hợp với các đơn vị để lan tỏa giải thưởng. Càng có nhiều cơ quan báo chí, truyền thông cùng tham gia thì không khí càng sôi động và hiệu quả lan tỏa của giải thưởng càng cao”.

HỮU THÀNH