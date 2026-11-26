Ở tuổi 78, nhà báo lão thành Hồ Nguyễn, nguyên Chủ biên tờ Sài Gòn Giải Phóng Thể thao, vẫn giữ niềm đam mê với trái bóng tròn. Ông còn chạy tốt, thường xuyên tham gia những trận bóng đá lão tướng. Sự hiện diện của ông tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 sáng 26-11 gợi lại nhiều ký ức đẹp về hành trình hơn 3 thập niên của giải thưởng.

Nhà báo lão thành Hồ Nguyễn (phải) trò chuyện thân tình cùng nhà báo Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cuộc trở về đầy cảm xúc

Trong số những vị khách tham dự buổi họp báo sáng 26-11, nhà báo Hồ Nguyễn là một gương mặt đặc biệt. Trở lại mái nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, gặp gỡ những đồng nghiệp thân quen và các thế hệ cầu thủ, ông không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến giải thưởng mà mình từng góp công xây dựng bước vào mùa tổ chức thứ 31.

Tháng 12-1995, sau bàn thắng vàng của tiền đạo Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar tại bán kết SEA Games 18 ở Chiang Mai (Thái Lan), cố nhà báo Minh Hùng đã điện thoại về tòa soạn, trao đổi với nhà báo Hồ Nguyễn, khi ấy là Trưởng ban Thể thao, kiêm Chủ biên tờ Sài Gòn Giải Phóng Thể thao, về ý tưởng xây dựng một giải thưởng tôn vinh những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

Nhà báo kỳ cựu Hồ Nguyễn trong một buổi gala trao giải Quả bóng vàng. Ảnh: TG.

Nhà báo Hồ Nguyễn nhiệt tình hưởng ứng đề xuất ấy, báo cáo Ban Biên tập và cùng các đồng nghiệp xúc tiến công tác tổ chức. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ra đời trong niềm hân hoan của người hâm mộ cả nước, với Lê Huỳnh Đức trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu cao quý nhất.

Từ những lá phiếu được gửi đi qua đường bưu điện năm ấy đến những đêm gala trao giải trang trọng sau này là cả một hành trình dài, ghi dấu tâm huyết của nhiều thế hệ làm báo Sài Gòn Giải Phóng. Với nhà báo Hồ Nguyễn, thật hạnh phúc khi được chứng kiến ý tưởng mà mình từng nhiệt thành ủng hộ nay đã trở thành một giá trị truyền thống của bóng đá nước nhà.

Ông Hồ Nguyễn rưng rưng chia sẻ cảm nghĩ của mình trong buổi họp báo khởi động giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

“Từ năm 1995 đến nay, tôi đã có nhiều dịp đồng hành cùng giải thưởng, kể cả những đêm gala trao giải. Tôi xin chúc mừng Quả bóng vàng Việt Nam và Ban tổ chức đã hằng năm duy trì, tổ chức một giải thưởng uy tín, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bóng đá Việt Nam”, nhà báo Hồ Nguyễn xúc động chia sẻ tại buổi họp báo với giọng nói rưng rưng và đôi mắt đỏ hoe.

Cái tình với những đời cầu thủ

Điều khiến nhiều người yêu mến và nể phục nhà báo Hồ Nguyễn là ở tuổi 78, ông vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, chạy tốt và còn trực tiếp tham gia những trận bóng đá lão tướng. Sân cỏ từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của ông, là nơi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và những cựu cầu thủ từng gắn bó qua nhiều năm tháng.

Ông Hồ Nguyễn đại diện Chi hội cựu cầu thủ thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cựu tuyển thủ Trần Văn Nhung trong dịp Tết. Ảnh: TG

Nhắc đến nhà báo Hồ Nguyễn, nhiều thế hệ cầu thủ còn nhớ đến những hoạt động nghĩa tình mà ông đã dành nhiều tâm huyết thực hiện. Trong những năm tháng phụ trách tờ Sài Gòn Giải Phóng Thể thao, ông từng đồng hành với chương trình sau mặt báo, kết nối những tấm lòng nhân ái để chăm lo, hỗ trợ các cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi nghỉ hưu, ông có thời gian dài gắn bó với Báo Pháp Luật TPHCM thông qua Giải thưởng Fair Play trong vai trò thành viên của Hội đồng thẩm định. Cùng nhà báo Đức Hiển và các đồng nghiệp, ông tích cực vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ những cựu cầu thủ TPHCM có cuộc sống chưa thuận lợi, giúp họ vơi bớt khó khăn trong những năm tháng xa sân cỏ.

Nguyên chủ biên tờ Sài Gòn Giải Phóng Thể thao cùng nhà báo lão làng Dư Hải. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Gắn bó với bóng đá qua nhiều thế hệ, nhà báo Hồ Nguyễn hiểu hơn ai hết những vui buồn của đời cầu thủ. Có những danh thủ từng làm nức lòng khán giả thành phố, nhưng khi rời sân cỏ lại gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mang theo những chấn thương dai dẳng từ thời thi đấu. Ông thương và luôn tìm cách giúp đỡ họ. Với ông, những người từng mang đến bao niềm vui cho khán giả xứng đáng được nhớ đến và sẻ chia, ngay cả khi khán đài đã thôi gọi tên họ.

Buổi sáng 26-11 khởi động mùa giải Quả bóng vàng Việt Nam 2026 đã mang đến cho nhà báo Hồ Nguyễn một niềm vui rất riêng. Hai giải thưởng Quả bóng vàng và Fair Play, cùng khởi nguồn từ ý tưởng của cố nhà báo Minh Hùng và cũng là hai giải thưởng mà ông từng có nhiều năm gắn bó, nay về chung một mái nhà, tiếp tục tôn vinh tài năng, nhân cách và những nghĩa cử đẹp trong bóng đá.

Nhà báo Hồ Nguyễn quan tâm đến bóng đá nữ trong cuộc trò chuyện với ông Đào Huy Hùng, phụ trách bộ môn bóng đá nữ Sở VH-TT. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hơn 3 thập niên đã qua, nhiều thế hệ cầu thủ đã trưởng thành, nhiều đồng nghiệp đã nghỉ hưu, có người mãi mãi đi xa. Sáng 26-11, nhà báo Hồ Nguyễn lại trở về tòa soạn xưa, chứng kiến một mùa Quả bóng vàng mới được khởi động.

Ở tuổi 78, ông vẫn xỏ giày ra sân, vẫn vui với từng đường bóng, vẫn dành sự quan tâm cho những đồng nghiệp và cầu thủ gặp khó khăn. Ông đã nghỉ làm báo từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghỉ yêu bóng đá.

CÔNG TUẤN