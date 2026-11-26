Tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 sáng 26-11, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã nhắc đến thủ môn Lê Giang Patrik bên cạnh những gương mặt nổi bật như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải. Sự xuất hiện của một thủ môn trong nhóm ứng viên đáng chú ý mang đến nét thú vị cho cuộc bầu chọn năm nay.

Thủ môn Lê Giang Patrik có mặt trong danh sách đề cử QUả bóng vàng 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vị trí đặc biệt trong cuộc đua vàng

Trong hơn ba thập niên của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, các cầu thủ trên hàng công và hàng tiền vệ thường chiếm ưu thế. Những bàn thắng đẹp, đường chuyền quyết định hay khoảnh khắc định đoạt trận đấu dễ tạo ấn tượng sâu đậm với người xem. Với các thủ môn, giá trị chuyên môn đôi khi được thể hiện qua sự ổn định, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và những pha cứu thua giúp đội nhà bảo toàn thành quả.

Lịch sử giải thưởng từng ghi nhận hai thủ môn bước lên bục cao nhất ở hạng mục bóng đá nam là Võ Văn Hạnh năm 2001 và Dương Hồng Sơn năm 2008. Đặc biệt, màn trình diễn xuất sắc của Dương Hồng Sơn trong hành trình đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á đã giúp anh có một vị trí đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Một chi tiết thú vị tại buổi họp báo sáng 26-11 là sự hiện diện của cựu thủ môn Trần Minh Quang. Trong ngày khởi động mùa giải thứ 31, sự hội ngộ của những gương mặt thuộc nhiều thế hệ cũng gợi lại câu chuyện về vị trí của các thủ môn trong lịch sử giải thưởng.

Trần Minh Quang từng giành Quả bóng bạc Việt Nam năm 2002, tiếp nối dấu ấn của một thủ môn khác đến từ bóng đá Bình Định là Nguyễn Văn Cường, chủ nhân Quả bóng bạc năm 1995. Sau này, Bùi Tấn Trường cũng được vinh danh với Quả bóng đồng năm 2009. Những cột mốc ấy cho thấy các thủ môn luôn có chỗ đứng trong cuộc bầu chọn, dù số lần được vinh danh còn khá khiêm tốn.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (phải) và cựu tiền đạo Lê Công Vinh trong buổi họp báo Khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 sáng 26-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cơ hội của Lê Giang Patrik

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Lê Giang Patrik. Sau khi có quốc tịch Việt Nam vào tháng 1, thủ môn thuộc biên chế CLB Công an TPHCM nhanh chóng khẳng định năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dấu ấn lớn nhất của Lê Giang Patrik là chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan, anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam.

Ở cấp CLB, Lê Giang Patrik tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột. Mới đây, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 1-0 của CLB Công an TPHCM trước Buriram United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Lợi thế của Lê Giang Patrik trong cuộc bầu chọn năm nay chính là những đóng góp ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Sự chững chạc, kinh nghiệm thi đấu và khả năng chơi chân của thủ môn này cũng mang đến nhiều phương án trong cách vận hành lối chơi của đội bóng.

Thủ thành Việt kiều Lê Giang Patrik chơi nổi bật ở mùa giải 2025-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dĩ nhiên, cạnh tranh với những cầu thủ như Đình Bắc, Hoàng Đức hay Xuân Son chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng sự hiện diện của Lê Giang Patrik trong cuộc đua cũng tạo thêm sức hấp dẫn cho mùa vàng thứ 31, mở ra những góc nhìn đa dạng hơn về giá trị đóng góp của mỗi vị trí trên sân.

Đã 18 năm kể từ lần gần nhất một thủ môn giành Quả bóng vàng nam Việt Nam. Liệu Lê Giang Patrik có thể nối tiếp dấu ấn của Võ Văn Hạnh và Dương Hồng Sơn? Đó sẽ là một trong những câu chuyện đáng chờ đợi của cuộc bầu chọn năm nay.

GIA HUY