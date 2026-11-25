Năm 2026 ghi dấu những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế và sân chơi quốc nội của bóng đá Việt Nam. Sự tỏa sáng của nhiều gương mặt thuộc các thế hệ hứa hẹn tạo nên cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 31 đầy hấp dẫn và khó đoán.

Bùng nổ trên đấu trường quốc tế

Năm 2026 chưa khép lại, nhưng số trận đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ đã vượt con số 100 trận. Chưa bao giờ người hâm mộ được chứng kiến độ “phủ sóng” quốc tế của nền bóng đá nước nhà lớn đến vậy. Đội tuyển nam quốc gia thi đấu 20 trận. U23 Việt Nam cũng có 12 trận quan trọng. Đội tuyển nữ ra sân 13 trận, còn 2 đội tuyển futsal nam và nữ có tổng cộng 34 trận. Ở các cấp độ trẻ từ U15, U17 đến U19, mỗi đội cũng thi đấu trung bình 10-15 trận trong năm.

Đội tuyển U23 Việt Nam ăn mừng ở giải U23 châu Á 2026, sau chiến thắng U23 Hàn Quốc tối 23-1-2026, tại Saudi Arabia. Ảnh: VFF

Khối lượng trận đấu khổng lồ này chưa tính đến cuộc hành trình của các CLB đại diện Việt Nam thi đấu tại AFC Champions League và các giải Đông Nam Á. Điều này đẩy giới hạn của không ít tuyển thủ quốc gia có thể chơi cùng lúc nhiều màu áo, đạt đến ngưỡng 25 trận quốc tế.

Sự phát triển của bóng đá thể hiện qua chất lượng đào tạo, tính cạnh tranh của các giải đấu và khả năng vươn tầm quốc tế. Trong hành trình ấy, các hoạt động tôn vinh như Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Những thế hệ song hành

Bóng đá Việt Nam năm 2026 ghi dấu thành tích từ Đông Nam Á đến châu lục và những cột mốc lịch sử ở đấu trường World Cup. Đáng mừng hơn, sự xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ cho thấy các thế hệ cầu thủ đang được kế thừa và phát triển liên tục, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai bóng đá nước nhà.

Sức hấp dẫn của mùa bầu chọn năm nay đến từ sự hội tụ của nhiều thế hệ cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Những ngôi sao như Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung… vẫn duy trì đẳng cấp, khẳng định vai trò trụ cột ở CLB và đội tuyển quốc gia. Song hành với họ là lớp cầu thủ trẻ đã trưởng thành, các ngoại binh nhập tịch ghi dấu ấn mạnh mẽ tại ASEAN Cup, U23 châu Á và đóng góp nổi bật ở V-League.

Ở bóng đá nữ và futsal, những gương mặt kỳ cựu như Bích Thùy, Hải Yến, Đoàn Phát tiếp tục giữ vai trò lớn, trong khi lớp trẻ ngày càng khẳng định mình. Sự đan xen giữa kinh nghiệm và sức trẻ ở cả ba lĩnh vực tạo nên cuộc cạnh tranh đa dạng, đòi hỏi mỗi lá phiếu phải cân nhắc kỹ thành tích, đóng góp và dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, mùa bầu chọn năm nay, thành tích các đội tuyển được chia sẻ bởi nhiều gương mặt, còn V-League chứng kiến sự tỏa sáng của cả cầu thủ kỳ cựu, nhân tố trẻ, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Sự cạnh tranh đồng đều ấy khiến cuộc đua thêm hấp dẫn và khó đoán ở mỗi lá phiếu.

8 giờ 30 ngày 26-11, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Bước sang mùa tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến gồm 15 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal và các giải thưởng khác. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.

YẾN PHƯƠNG