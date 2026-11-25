Sau 30 kỳ trao giải, Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong ký ức bóng đá Việt Nam. Với cá nhân của các cầu thủ, đó còn là mốc son cuộc đời.

Thành Lương và Kiều Trinh đăng quang mùa 2011. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

4 - Kỷ lục chờ được phá của Phạm Thành Lương

Nếu xét riêng ở hạng mục nam, Phạm Thành Lương là người giữ kỷ lục với 4 lần đoạt Quả bóng vàng (2009, 2011, 2014, 2016) . Anh vượt qua các huyền thoại như Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh (cùng 3 lần).

Điều đặc biệt, Thành Lương không sở hữu thể hình lý tưởng, nhưng bù lại bằng kỹ thuật cá nhân, khả năng giữ bóng trong phạm vi hẹp và nhãn quan chiến thuật tinh tế. Biệt danh "Lương dị" phần nào nói lên phong cách chơi bóng khác biệt và đầy ngẫu hứng của anh.

Kỷ lục này từng được xem là một trong những cột mốc khó bị xô đổ nhất trong lịch sử giải thưởng, bởi để giành được 4 Quả bóng vàng, một cầu thủ không chỉ cần tài năng mà còn phải duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều năm, giữa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các thế hệ kế cận.

Thành Lương còn để lại một “kỷ lục bên lề” khó ai phá được. Năm 2009, anh là Quả bóng vàng Việt Nam khi CLB HN ACB đang chơi tại giải hạng Nhất. Đến năm 2011, anh đăng quang khi CLB này vừa nhận suất xuống hạng. Một cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng khi đang chơi bóng ở giải hạng Nhất là thủ thành Dương Hồng Sơn (2008).

5 - Nữ hoàng Huỳnh Như

Nếu xét trên mọi hạng mục, Huỳnh Như là người có số lần đoạt Quả bóng vàng nhiều nhất với 5 lần. Cô là biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam và là tấm gương cho thấy sự bền bỉ của các cầu thủ nữ, những người thường phải thi đấu trong điều kiện ít được chú ý hơn so với đồng nghiệp nam. Huỳnh Như cũng là một trong số ít cầu thủ Việt Nam từng xuất ngoại thi đấu chuyên nghiệp. Những danh hiệu cô giành được góp phần nâng cao vị thế của bóng đá nữ trong mắt công chúng.

7 - Bộ sưu tập của Lê Công Vinh

Ngoài 3 Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006, 2007, tiền đạo Lê Công Vinh có 1 Quả bóng bạc (2005) và 3 Quả bóng đồng (2008, 2014, 2015), tức là 7 lần lên bục trao giải trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2015. Lê Công Vinh vượt qua đàn anh Lê Huỳnh Đức, người đầu tiên lập hat-trick Quả bóng vàng và sau đó sở hữu bộ sưu tập phụ độc đáo với 3 Quả bóng Bạc liên tiếp vào các năm 1998, 1999 và 2000.

Tính đến năm 2025, Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức san bằng thành tích của Huỳnh Đức và Công Vinh với 3 lần đoạt giải (2021, 2023, 2025). Đáng chú ý, Hoàng Đức còn có một kỷ lục khác, 5 lần liên tiếp góp mặt trong top 3 đề cử Quả bóng vàng, san bằng thành tích của Lê Công Vinh giai đoạn 2004-2008.

Hoàng Đức đã có 3 Quả bóng vàng, 1 Quả bóng bạc và 1 Quả bóng đồng. Anh vẫn còn ít nhất vài mùa giải đỉnh cao phía trước, và về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể hướng tới việc san bằng hoặc vượt qua kỷ lục 4 lần của Thành Lương cũng như số lần lọt vào tốp 3.

7 - Đội bóng thành công nhất

CLB Hà Nội là đội bóng sở hữu nhiều Quả bóng vàng Việt Nam nhất, trong đó có 2 danh hiệu đến từ Phạm Thành Lương, 2 của Nguyễn Văn Quyết, 1 của Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và Dương Hồng Sơn. Đội bóng giàu thành tích thứ 2 trong lịch sử Quả bóng vàng là Sông Lam Nghệ An với 5 lần có cầu thủ nhận giải thưởng (Công Vinh 3 lần, Văn Quyến 1 lần và Võ Văn Hạnh 1 lần)

Trong khi đó, với bóng đá nữ, CLB TP.HCM gần như thống trị với 15 lần có đại diện đoạt giải (Huỳnh Như 5 lần, Đoàn Thị Kim Chi 4 lần, Đặng Thị Kiều Trinh 3 lần, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Kim Hồng, Trần Thị Kim Thanh cùng 1 lần) nhiều hơn đến 12 lần so với CLB xếp thứ 2 là Phong Phú Hà Nam (3 lần)

LONG KHANG