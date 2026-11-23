Hơn 30 năm kể từ lần đầu tổ chức, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ tài năng. Từ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn đến Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức, mỗi người đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên những giai đoạn đáng nhớ của bóng đá nước nhà.

Công Vinh giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Năm 1995, tiền đạo Lê Huỳnh Đức trở thành chủ nhân đầu tiên của Quả bóng vàng Việt Nam, giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam bắt đầu tìm lại vị thế ở đấu trường Đông Nam Á, với thế hệ cầu thủ được người hâm mộ yêu mến như Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Võ Hoàng Bửu hay Nguyễn Hữu Đang.

Lê Huỳnh Đức nổi bật với khả năng săn bàn, sức mạnh và phong thái của một trung phong hàng đầu. Trong khi đó, Nguyễn Hồng Sơn chinh phục khán giả bằng kỹ thuật khéo léo, những pha xử lý ngẫu hứng và lối chơi giàu cảm xúc. Hai cầu thủ đại diện cho những nét đẹp khác nhau của bóng đá Việt Nam những năm 1990. Huỳnh Đức ba lần đoạt Quả bóng vàng vào các năm 1995, 1997 và 2002, còn Hồng Sơn được vinh danh năm 1998 và 2000.

Khi thế hệ ấy dần chia tay sân cỏ, những gương mặt mới tiếp tục xuất hiện. Lê Công Vinh trở thành một trong những tiền đạo nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong thập niên 2000. Từ SLNA đến đội tuyển quốc gia, anh ghi dấu ấn bằng khả năng chọn vị trí, dứt điểm và khát vọng vươn lên. Ba danh hiệu Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007 là sự ghi nhận cho những đóng góp ấy.

Người hâm mộ hẳn chưa quên cú đánh đầu của Công Vinh vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ của một thế hệ có Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Quang Thanh, Vũ Phong và nhiều cầu thủ khác.

Thành Lương và Kiều Trinh đăng quang mùa 2011. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sau Công Vinh, Phạm Thành Lương để lại dấu ấn bằng một phong cách khác. Không sở hữu thể hình lý tưởng, tiền vệ nhỏ con này vẫn tạo được chỗ đứng nhờ kỹ thuật, khả năng giữ bóng và những pha xử lý tinh tế. Bốn lần đoạt Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016 giúp Thành Lương trở thành cầu thủ nam giàu thành tích nhất trong lịch sử giải thưởng.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục có bước chuyển đáng nhớ khi thế hệ Nguyễn Quang Hải trưởng thành. Những màn trình diễn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 18 và AFF Cup 2018 đưa tiền vệ sinh năm 1997 trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất. Quả bóng vàng năm 2018 là phần thưởng cho một năm thi đấu xuất sắc, với những bàn thắng đẹp và đóng góp quan trọng cho tập thể.

Cùng thế hệ Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức khẳng định giá trị theo cách riêng. Tiền vệ trưởng thành từ bóng đá Viettel nổi bật ở khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và tổ chức tấn công. Anh giành Quả bóng vàng vào các năm 2021, 2023 và 2025, qua đó sánh ngang thành tích ba lần đăng quang của hai đàn anh Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh.

Đương kim Quả bóng vàng Hoàng Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhìn lại những gương mặt từng được vinh danh, có thể thấy bóng đá Việt Nam đã thay đổi đáng kể qua từng giai đoạn. Từ những tiền đạo giàu sức mạnh, các cầu thủ kỹ thuật đến những tiền vệ hiện đại có khả năng tổ chức lối chơi, mỗi thế hệ đều mang đến những nét riêng. Bên cạnh các ngôi sao tấn công, giải thưởng cũng từng ghi nhận đóng góp của những hậu vệ, thủ môn và cầu thủ âm thầm làm nhiệm vụ phía sau.

Sau hơn ba thập niên, những người đầu tiên bước lên bục nhận Quả bóng vàng nay đã trở thành HLV, nhà quản lý hoặc tiếp tục gắn bó với bóng đá theo những cách khác. Những cầu thủ từng xem họ là thần tượng cũng đã có ngày được vinh danh.

Mỗi mùa giải rồi sẽ có thêm những gương mặt mới. Còn với người hâm mộ, Quả bóng vàng Việt Nam vẫn là nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp, từ những năm tháng đầu tiên của Huỳnh Đức, Hồng Sơn đến những thành công của Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải và Hoàng Đức.

VÕ QUỐC