Từng được vinh danh tại Gala Quả bóng vàng Việt Nam sau chiến tích đưa đội tuyển futsal quốc gia vào vòng 16 đội World Cup 2021, HLV Phạm Minh Giang giờ đây tìm thấy niềm vui nghề nghiệp trên đất Canada, nơi ông dành tâm huyết đào tạo những cầu thủ trẻ.

Minh Giang huấn luyện cầu thủ tại Saskatoon. Ảnh: SONG VIỆT

Ghi đậm dấu ấn đưa đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 16 đội World Cup 2021, HLV Phạm Minh Giang giờ đây tiếp tục gắn bó với trái bóng tại Canada. Rời đấu trường đỉnh cao, ông tìm thấy niềm vui trong công việc đào tạo những cầu thủ trẻ.

Dấu ấn của người thầy nội

Tháng 9-2021, tại Lithuania, đội tuyển futsal Việt Nam khiến người hâm mộ sống trong những ngày đầy cảm xúc. Thắng Panama 3-2, cầm hòa Cộng hòa Czech 1-1, các học trò của HLV Phạm Minh Giang giành quyền vào vòng 16 đội World Cup, trước khi để thua sát nút đội tuyển Nga 2-3.

Riêng với Minh Giang, kỳ World Cup ấy còn để lại một tiếc nuối. Mắc COVID-19 ngay trước cuộc đối đầu với Nga, ông không thể trực tiếp sát cánh cùng các học trò trong trận đấu quan trọng nhất giải.

Minh Giang là HLV nội đầu tiên dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam tại World Cup. Thành công của ông phần nào giải tỏa những hoài nghi về năng lực của các nhà cầm quân trong nước sau nhiều năm futsal Việt Nam đặt niềm tin vào chuyên gia nước ngoài.

Trước khi được giao trọng trách ở đội tuyển quốc gia, Minh Giang đã có những năm tháng gắn bó với Thái Sơn Nam, từ vai trò cầu thủ đến HLV. Năm 2019, ông đưa đội bóng này giành HCĐ Giải futsal các CLB châu Á. Một năm sau, nhà cầm quân người Việt Nam có tên trong danh sách đề cử HLV futsal xuất sắc nhất thế giới.

Minh Giang gắn bó sâu đậm với CLB Thái Sơn Nam từ nghiệp cầu thủ đến ghế huấn luyện. Ảnh: SONG VIỆT

Những đóng góp tại World Cup giúp Minh Giang được bầu chọn là HLV tiêu biểu năm 2021 và vinh danh tại Gala Quả bóng vàng Việt Nam. Đó cũng là giai đoạn đẹp trong sự nghiệp của người thầy trưởng thành từ chính môi trường futsal trong nước.

Bắt đầu lại ở Saskatoon

Năm 2024, Phạm Minh Giang sang Canada, tham gia công tác huấn luyện cầu thủ trẻ tại TD Soccer ở thành phố Saskatoon.

Không còn những cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo ở World Cup. Công việc của ông giờ đây gắn với các bài tập kỹ thuật, cách di chuyển, chuyền bóng và hình thành tư duy chơi bóng cho các học trò nhỏ tuổi.

Minh Giang bày tỏ: "Huấn luyện một tuyển thủ quốc gia và dạy một đứa trẻ chơi bóng là hai công việc rất khác nhau. Với cầu thủ chuyên nghiệp, đôi khi HLV chỉ cần vài lời nhắc nhở để điều chỉnh chiến thuật. Nhưng ở sân tập của trẻ em, một động tác tưởng chừng đơn giản cũng cần được giải thích, thị phạm và lặp lại nhiều lần".

Ông thầy trẻ từng đưa Futsal Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn thế giới.

Kinh nghiệm World Cup là vốn quý, nhưng không thể đưa những giáo án dành cho cầu thủ đỉnh cao vào môi trường đào tạo trẻ. Minh Giang chia sẻ thêm: "Bản thân tôi cũng phải học cách thích nghi, từ phương pháp truyền đạt đến việc nắm bắt tâm lý từng học trò. Thành quả đào tạo có khi phải chờ nhiều năm mới nhìn thấy".

Ở tuổi nghề đã có những thành tựu đáng kể, Minh Giang chọn thử sức trong một môi trường bóng đá xa lạ. Sự thay đổi ấy cũng mở ra cơ hội để ông tiếp cận những phương pháp đào tạo mới, làm giàu thêm vốn nghề sau nhiều năm gắn bó với futsal Việt Nam.

Từ Lithuania đến Saskatoon, sân bóng của Minh Giang đã khác, học trò cũng khác. Điều thú vị là sau khi từng đưa các tuyển thủ Việt Nam đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới, ông lại trở về với những bài học vỡ lòng của bóng đá.

Biết đâu, từ những buổi tập ở Saskatoon, người thầy từng chinh phục World Cup và được vinh danh HLV tiêu biểu tại Gala Quả bóng vàng Việt Nam sẽ góp phần nuôi dưỡng giấc mơ của những cầu thủ trẻ muốn bước ra sân chơi lớn.

Phạm Minh Giang dành cả tuổi thanh xuân cho bóng đá. Ảnh: SONG VIỆT

Những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Phạm Minh Giang · 2019: Dẫn dắt Thái Sơn Nam giành HCĐ Giải futsal các CLB châu Á. · 2020: Được đề cử danh hiệu HLV futsal xuất sắc nhất thế giới. · 2021: Đưa đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 16 đội World Cup; được bầu chọn là HLV tiêu biểu và vinh danh tại Gala Quả bóng vàng Việt Nam. · 2022: Cùng đội tuyển futsal Việt Nam giành HCB SEA Games 31. · 2024: Sang Canada, tham gia đào tạo cầu thủ trẻ tại TD Soccer, thành phố Saskatoon.

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